İşçilerden İş Gıda’ya çağrı: “Yalıyı sat, maaşımızı öde!”

Maaşlarının garanti fonundan karşılanacağı belirtilen işçiler, konkordato sürecinde üç ay boyunca ödeme alamayacaklarını dile getirdi. İşçilere göre, markanın asıl sahibi Yum! Brands, geçmişteki tüm haklarını İş Gıda'ya devrederek binlerce çalışanı belirsizliğe sürükledi.

“KONKORDATO KARARI SORUŞTURULMALI”

Yurt genelinde basın açıklamaları yapan çalışanlar, konkordato kararının detaylı şekilde incelenmesi gerektiğini vurguladı. İşçiler, şirketin mali kayıtlarının şeffaf bir şekilde araştırılması gerektiğini belirterek, kararın "suni" olup olmadığının sorgulanması gerektiğini ifade etti.

İŞ GIDA YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDİYOR MU?

Emekçiler, şirketin konkordato ilan etmesine rağmen yeni yatırımlar yapmaya devam ettiğini öne sürdü. İşçilerin iddialarına göre, Krispy Kreme ve İş Teknik'e devredilen maddi ve gayrimaddi varlıklar detaylıca incelenmeli. Ayrıca, kriz döneminde Peyman Kuruyemiş’ten alınan kredinin farklı amaçlar için kullanıldığı, tedarik sıkıntısı yaşanan dönemde Jant fabrikasının satın alındığı ve yeni Krispy Kreme şubeleri açıldığı ifade ediliyor.

İŞÇİLERDEN SORU: “BAŞKA İŞLERDE ÇALIŞABİLECEK MİYİZ?”

İşçiler, İş Gıda’daki iş akitleri nedeniyle başka bir firmada çalışma imkanlarının olup olmadığını sorguluyor. Çalışanlar, sözleşmelerinde başka bir firmada çalışmanın yasaklandığını belirterek, "Bu süreçte farklı bir firmada sigortalı olarak çalışabilecek miyiz?" sorusunu yöneltti.

İŞ GIDA BÜNYESİNDEKİ MARKALAR

Türkiye genelinde 537 KFC ve Pizza Hut restoranına sahip olan İş Gıda, geçen hafta konkordato talebi reddedilen Peyman Kuruyemiş'in de sahibi. Şirketin geleceği belirsizliğini korurken, işçilerin haklarını alabilmek için mücadelesi sürüyor.