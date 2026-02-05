"İşe almadı" diye kurşun yağdırmıştı: Belediye Başkanını öldüren sanığa ceza yağdı!

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Erdem Çelebi Şen, taraf avukatları ve maktullerin yakınları hazır bulundu. Son sözü sorulan sanık, önceki savunmalarını tekrar ederek pişman olduğunu ifade etti.

Sanık Erdem Çelebi Şen, Belediye Başkanı Hilmi Şen’e yönelik eylemi nedeniyle "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Makam şoförü Mikayil Çelikkol’u öldürmekten ise müebbet hapis cezası verildi. Heyet ayrıca sanığa; olayda yaralanan Ömer Şengül ve Koray Kaya ile saldırı anında bölgede bulunan Kubilay Şen ve Ümüt Kaplan’a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 43 yıl, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan ise 1 yıl hapis ve 3 bin lira adli para cezası verdi. Böylece sanık, iki müebbet cezasının yanı sıra toplam 44 yıl hapse mahkum edildi. Panikleyerek düşüp yaralanan Özgür Akyel yönünden ise sanık beraat etti.

MAKAM ARACININ ÖNÜNÜ KESİP KURŞUN YAĞDIRDI

Kanlı olay, 4 Kasım 2024’te Balışeyh ilçesinde meydana geldi. Servis şoförlüğü yapan Erdem Çelebi Şen, 31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nden belediye başkanı seçilen amcasının oğlu Hilmi Şen’e seçim sürecinde maddi destek verdiğini iddia ediyordu. Belediyede işe alınmadığını öne sürerek başkana husumet besleyen sanık, kullandığı minibüsle Başkan Hilmi Şen'in makam aracının önünü kesti. Belindeki tabancayı çeken saldırgan, araca kurşun yağdırdı.

Saldırıda Başkan Şen ile makam şoförü Mikayil Çelikkol ağır yaralandı. Olay yerinde bulunan Ömer Şengül ve Koray Kaya da kurşunların hedefi olurken, Özgür Akyel ise yere düşerek hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü Mikayil Çelikkol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, saldırgan Erdem Çelebi Şen olay sonrası belediye binası önünde polis ekiplerince yakalandı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Hilmi Şen’in cenazesi, Balışeyh Merkez Camii’nde düzenlenen törenle toprağa verildi. Öte yandan Şen’in, olaydan yaklaşık 3 ay önce partisinden istifa ettiği ve AK Parti’ye geçiş planı yaptığı bilgisi kamuoyuna yansımıştı.