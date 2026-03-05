''İşe geç kaldım" bahanesi kurtarmadı: Dron destekli denetimde taralı alan ihlaline ceza yağdı

İstanbul'da polis ekipleri, sabah saatlerinde Sarıyer, Eyüpsultan ve Ümraniye'de dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Taralı alan ihlali yapan, çoğunluğunu motosikletlilerin oluşturduğu çok sayıda sürücüye cezai işlem uygulandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kent trafiğinde dron destekli bir denetim gerçekleştirdi. Sarıyer, Eyüpsultan ve Ümraniye'de yürütülen çalışmalarda, kavşak ve katılımlardaki taralı alanları ihlal eden sürücüler havadan tespit edildi.

ÜÇ FARKLI NOKTADA DRON İLE TAKİP YAPILDI

Denetimlerin Ümraniye ayağı, Şile yolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımında gerçekleştirildi. Ekipler, burada taralı alanı ihlal ederek trafiğe kaynak yapmak isteyen çok sayıda otomobil ve motosiklet sürücüsünü durdurdu.

Uygulamanın diğer adresleri ise Sarıyer-Maslak TEM Otoyolu ile Eyüpsultan'daki Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışı oldu.

SÜRÜCÜLERİN BAHANELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Uygulama esnasında polis ekipleri, durdurdukları sürücülere taralı alan ihlali yapma nedenlerini sordu. Denetim sırasında sürücülerin kurduğu şu cümleler dikkat çekti: "İşe geç kalmıştım.", "Taralı alanı fark etmedim.", "İlk kez girdim, her zaman dikkat ediyordum.", "Kavşağı kaçırdım.", "Bir daha ihlal etmem."

Gerçekleştirilen denetimlerde, taralı alan kuralına uymayan sürücülerin büyük bir kısmını motosiklet kullananların oluşturduğu görüldü. Uygulama noktalarında kontrolleri tamamlanan ve kural ihlali yaptığı belirlenen tüm sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

istanbul trafik denetimi
