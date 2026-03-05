İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'a fosforlu top mermileriyle saldırdı

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesini beyaz fosforlu top mermileriyle hedef aldı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Yayınlanma: Güncellenme:

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail'in ülkenin güneyindeki Hiyam beldesine beyaz fosforlu top mermileriyle saldırı düzenlediği belirtildi.

Haberde ayrıca, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Taybe beldesini de bombaladığı kaydedildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye, yaralıların ise 527'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

