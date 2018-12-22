banner999
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü
İsrail askerleri bir Filistinliyi daha şehit etti
İsrail askerleri bir Filistinliyi daha şehit etti
Fransa'da bir sarı yelekli hayatını kaybetti
Fransa'da bir sarı yelekli hayatını kaybetti
GAZBİR'den açıklama
GAZBİR'den açıklama

İşgalin 101. yılında direnen Filistin

Ankara'da, İsrail'in zulmü altındaki Filistin davasına ilişkin önemli bir panel düzenlendi. "İşgalin 101'inci Yılında Zulme Direnen Selam Diyarı Filistin" başlıklı panel, Türk Tarih Kurumu ve Stratejik Düşünce Enstitüsü işbirliğiyle yapıldı. Etkinlikte konuşmacılar Filistin halkının mücadelesine sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı.

İşgalin 101. yılında direnen Filistin

Filistin davasının önemine dikkat çekildi. Siyonizme karşı verilen mücadelenin altı çizildi.

Ankara'da "İşgalin 101'inci Yılında Zulme Direnen Selam Diyarı Filistin" adlı panel  düzenlendi. Panel, Türk Tarih Kurumu ve Stratejik Düşünce Enstitüsü işbirliğiyle yapıldı.

Panelde konuşan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Filistin davasının dünyaya mal olmuş bir millî mücadele olduğunu söyledi.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, panelin onur konuğu olarak katılımcılara hitap etti. Filistin davasının çok tehlikeli bir dönemden geçtiğini belirten Mustafa "İsrail için uluslararası hukuku çiğnemeye hazır ABD idaresi ve İsrail ile normalleşme sürecine giden Arap dünyasının bir kısmı, Filistin'i sıkıntıya sokuyor" dedi.

Panelin konuşmacıları arasında yer alan Filistin Millî Eğitim Bakanı Sabri Saidam da, "İsrail'in, Filistin halkının eğitimini tehdit olarak görüp halkı cahil bırakmaya çalıştığını" ifade etti. Saidam, Türkiye sayesinde kendilerini yalnız hissetmediklerini vurguladı.

ulusal.com.tr

Kaynak: AA
Etiketler; #işgal #filistin
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.