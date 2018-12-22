Ankara'da, İsrail'in zulmü altındaki Filistin davasına ilişkin önemli bir panel düzenlendi. "İşgalin 101'inci Yılında Zulme Direnen Selam Diyarı Filistin" başlıklı panel, Türk Tarih Kurumu ve Stratejik Düşünce Enstitüsü işbirliğiyle yapıldı. Etkinlikte konuşmacılar Filistin halkının mücadelesine sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı.
Filistin davasının önemine dikkat çekildi. Siyonizme karşı verilen mücadelenin altı çizildi.
Ankara'da "İşgalin 101'inci Yılında Zulme Direnen Selam Diyarı Filistin" adlı panel düzenlendi. Panel, Türk Tarih Kurumu ve Stratejik Düşünce Enstitüsü işbirliğiyle yapıldı.
Panelde konuşan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Filistin davasının dünyaya mal olmuş bir millî mücadele olduğunu söyledi.
Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, panelin onur konuğu olarak katılımcılara hitap etti. Filistin davasının çok tehlikeli bir dönemden geçtiğini belirten Mustafa "İsrail için uluslararası hukuku çiğnemeye hazır ABD idaresi ve İsrail ile normalleşme sürecine giden Arap dünyasının bir kısmı, Filistin'i sıkıntıya sokuyor" dedi.
Panelin konuşmacıları arasında yer alan Filistin Millî Eğitim Bakanı Sabri Saidam da, "İsrail'in, Filistin halkının eğitimini tehdit olarak görüp halkı cahil bırakmaya çalıştığını" ifade etti. Saidam, Türkiye sayesinde kendilerini yalnız hissetmediklerini vurguladı.
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