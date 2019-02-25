Adana’da terör örgütü IŞİD soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli Enes S. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede şüphelinin örgüt içerisinde 'savaşçı' olarak yer aldığı bilgisine yer verildi

Adana'da terör örgütü IŞİD soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olduğu iddia edilen tutuklu şüpheli Enes S. hakkındaki soruşturma tamamlandı.



Şüpheli Enes S. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildi.



İddianamede itiraflarına yer verilen şüpheli Enes S, “2014 yılında Gaziantep üzerinden kaçak yollarla Suriye'ye geçtim. Cerablus bölgesinde IŞİD terör örgütüne ait yerde 10 gün kadar kaldım. Örgüt tarafından bana kimlik kartı çıkarıldı. IŞİD terör örgütü içerisinde örgütsel eylemlere katılmadım. Beraatimi istiyorum”' ifadesini kullandı.



Şüpheli Enes S. IŞİD terör örgütü içerisinde kimseden talimat almadığını da öne sürdü.



İddianamenin değerlendirme bölümünde ise şu ifadelere yer verildi:



“'Şüpheli Enes S'nin DEAŞ (IŞİD) silahlı terör örgütüne katıldığına ve örgüt bünyesinde yer aldığına dair örgüt tarafından şüpheli için düzenlenmiş kimliğinin bulunması, kimlik içerik bilgilerine göre örgüt içerisinde 'savaşçı' olarak tabir edilmesi ve kendini gizlemek adına kod adı kullanması, yine kimlik incelemesine göre örgüt içerisinde yer alan şahıslar ile iltisak ve irtibatının bulunması hususları nazara alındığında şüphelinin bilerek ve isteyerek DEAŞ (IŞİD) silahlı terör örgütüne katıldığının ve örgüt bünyesinde yer aldığı anlaşılmıştır."



Tutuklu şüpheli Enes S’nin önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.