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IŞİD'in uluslararası finans faaliyetleri soruşturmasında flaş gelişme: Çok sayıda gözaltı var

Terör örgütü IŞİD'in uluslararası finans faaliyetlerine yönelik Diyarbakır merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde 24 şüpheli gözaltına alındı.

IŞİD'in uluslararası finans faaliyetleri soruşturmasında flaş gelişme: Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü IŞİD'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Suriye, Lübnan, Irak, Endonezya ve Libya'ya para transferi gerçekleştiren örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik 11 ilde operasyon düzenlendi.

Arama yakalama ve el koyma faaliyetleri sonucunda 24 şüpheli yakalanırken gözaltına alınan şüphelilerde 579 bin 608 dolar, 5 bin 285 avro, 1 milyon 304 bin 885 lira ve 124 bin 800 Suriye lirası ile 36 cep telefonu, 18 bilgisayar, 10 hard disk ile dijital doküman ele geçirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ışid
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