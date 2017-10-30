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IŞİD'li teröristler bombalı saldırılar planlıyorlardı

İstanbul Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinin otoparkına bombalı araç ve motosiklet bırakarak uzaklaşmaya çalışan 2'si kadın 4 IŞİD'li teröristin kaldıkları evde 29 mutfak tüpü, 4 bidon kimyasal madde, 4 bidon benzin, yüklü miktarda amonyum nitrat ve demir bilye ile bomba yapımında kullanılan düzenekler ele geçirildiği öğrenildi. Emniyetteki ifade işlemleri henüz başlamayan 4 şüphelinin ifadelerinin ilerleyen günlerde uzman ekiplerce alınacağı belirtildi

IŞİD'li teröristler bombalı saldırılar planlıyorlardı

Alışveriş merkezinin otoparkına bombalı araç ve motosiklet bırakarak uzaklaşmaya çalışırken biri yaralı yakalanan 2'si kadın 4 IŞİD'li teröristin gözaltına alındığı operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı. 

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince, önceki gün Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinin otoparkına bombalı araç ve motosiklet bırakarak kaçmaya çalışırken birisi vurularak yakalanan Mücahit Ş, Can Y, Sezgen P. ve Hatice Y’nin yaşadıkları hücre evlerinde inceleme yapıldı. 

Şüphelilerin 27 Ekim'de önce yangın çıkarıp sonra patlatmaya çalıştığı Esenyurt’taki hücre evinde yapılan aramada, 4 mutfak tüpü, 2 bidon kimyasal madde, 2 bidon benzin, yüklü miktarda amonyum nitrat, demir bilye ve bomba yapımında kullanılan düzenek bulunduğu öğrenildi. Aynı şekilde yakılıp patlatılmaya çalışılan Arnavutköy’deki hücre evinde ise 25 mutfak tüpü, 2 bidon kimyasal madde, 2 bidon benzin, yüklü miktarda amonyum nitrat ve demir bilye ile bomba yapımında kullanılan düzenek ele geçirildiği ifade edildi. 

Alışveriş merkezinin otoparkına bırakılan bombalı araç ve motosiklette ise amonyum nitrat ve bilye ile güçlendirilmiş bomba düzeneğinin yanı sıra 4 sırt çantalı canlı bomba yeleği, 2 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildiği kaydedildi. 

Silikon ve pudra şekeriyle şiddeti arttırmayı hedeflemişler 

Şüphelilerin bombalı aracı hazırladıktan sonra gelen talimat üzerine, kaldıkları evi terk ettikleri ve evlerde düzenekler kurarak, yangın ve sonrasında meydana gelecek patlamayla evdeki delilleri ortadan kaldırmaya çalıştıkları tespit edildi. 

Şüphelilerin iki evde kurdukları bomba düzeneklerinin patlatılması sırasında şiddeti artırmak için evdeki boşlukları silikonla kapattığı ve odaların köşelerine pudra şekeri döktüğü belirlendi. 

İfadeleri uzman ekipler alacak 

Şüphelilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında bombalı saldırı gerçekleştirip daha sonra farklı noktalarda canlı bomba saldırısı yapmayı hedeflediği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. 

Emniyetteki ifade işlemleri henüz başlamayan 4 şüphelinin ifadelerinin ilerleyen günlerde uzman ekiplerce alınacağı belirtildi. 






Kaynak: AA
Etiketler; #ışid #istanbul #Bayrampaşa
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