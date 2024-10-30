IŞİD mensubu eylem hazırlığında yakalandı!

Bitlis'in Tatvan ilçesinde eylem hazırlığında olan bir hastalık mensubu yakalandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
IŞİD mensubu eylem hazırlığında yakalandı!
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 Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü IŞİD'in eylem ve operasyonları amacıyla yürütüldüğü çalışmalar kapsamında, 25 Ekim'de Tatvan'da bir düzen operasyonunun yapıldığı belirtildi.

Operasyon sonucunda, eylem hazırlığında bulunan şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, çok sayıdaki belgeler ve dijital materyal ele geçirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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