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IŞİD operasyonları... İşte engellenen terör eylemleri

İstanbul'da polis sorumluluk bölgesinde 15 Ağustos 2016 ile 30 Ekim 2017 tarihleri arasında terör örgütü IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen 136 operasyonda, 968 kişi gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü IŞİD üyelerinin yakalanmasıyla birçok terör eylemi de engellendi

IŞİD operasyonları... İşte engellenen terör eylemleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde terör olaylarının engellenmesi amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 

136 OPERASYON 968 GÖZALTI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü IŞİD'e yönelik 15 Ağustos 2016 - 30 Ekim 2017 tarihleri arasında 136 operasyon düzenlendi. 
Operasyonlarda 968 kişi gözaltına alınırken, güvenlik güçlerine silahlı direniş gösteren 1 kişi ise etkisiz hale getirildi. Bu operasyonlarda gözaltına alınan ve başka suçlardan arandıkları belirlenen 96 kişi de diğer şubelere teslim edildi.


940 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ

İstanbul'da 15 Ağustos 2016 - 15 Ağustos 2017 tarihleri arasında ise Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları ile otogarda "yabancı terörist savaşçılar"ın yakalanması amacıyla görev yapan Risk Analiz Grubu çok sayıda kişinin kontrolünü yaptı. 

Atatürk Havalimanı'nda 14 bin 555 kişi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 13 bin 53 kişi, otogarda ise 15 bin 442 şüpheli yolcunun polisler tarafından kontrolü yapıldı. Bu kontrollerde 940 kişinin sınır dışı edildiği bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #ışid
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