İstanbul'da önlenen bombalı saldırı girşimi sonrası başlatılan IŞİD operasyonları yurt geneline yayıldı. 2 gün içinde yapılan operasyonlarda çoğu yabancı uyruklu 143 IŞİD'li gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet'inin 2 ayrı IŞİD hücresini çökertmesi üzerine yurt genelinde operasyonlar sıklaştırıldı.



Bursa, Erzurum ve İzmir’de peş peşe operasyonlar düzenlendi.



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü IŞİD'in şehir yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında örgütün üst düzey sorumlularının da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.



Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerindeki eş zamanlı operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, çok sayıda mermi, bıçak, dijital veriler ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.



İzmir'de ise 24 saat içinde ikinci IŞİD operasyonu yapıldı. Hedefte İstanbul'da bombalı saldırı hazırlığı yapan gruplara patlayıcı sağlayan teröristler vardı. Cumartesi günü Suriye uyruklu 5 IŞİD'li gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde harekete geçen İzmir Terörle Mücadele ekipleri, ikisi kadın 10 şüpheliyi daha kıskıvrak yakaladı.



Şehir merkezi ile Menemen ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda zanlılarla birlikte çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal de ele geçirildi.



Bir operasyon haberi de Bursa'dan geldi.





Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, İnegöl, Orhangazi ve Gürsu ilçelerinde 15 ayrı adrese yapılan operasyonlara Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri de destek verdi.Baskınlarda 8'i yaşı küçük olmak üzere 28 Suriyeli, 2 Azerbaycanlı ile birlikte toplam 39 kişi gözaltına alındı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında ise haklarında gözaltı kararı bulunan 55 yabancı uyruklu şüpheliden 49'u yakalandı. Terörle Mücadele Şubesine götürülen şüphelilerden bazılarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine yönelik eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edildi.Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda da Suriye uyruklu 5 IŞİD üyesi gözaltına alındı. Çankırı'da gerçekleştirilen operasyonda ise 4 Iraklı, Eskişehir'de düzenlenen operasyonda da 4'ü Iraklı, biri Tataristanlı 5 şüpheli yakalandı.Böylece 2 gün içinde yapılan operasyonlarda toplam 143 IŞİD'li gözaltına alınmış oldu.Şüphelilerin emniyetteki sorgulamaları devam ediyor.