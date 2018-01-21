Türk Ordusu, terör örgütleri PKK-IŞİD ortaklığına da darbe vurdu. IŞİD’in, PKK kontrolündeki noktaları kullanarak Türkiye ve Avrupa’ya sızdığını vurgulayan güvenlik kaynakları, Afrin harekâtıyla IŞİD sızmalarının da önüne geçildiğini belirtti.

PKK noktaları üzerinden sızıyorlardı. IŞİD’in Türkiye ve Avrupa’ya geçiş kapısı kapatıldı.



PKK-IŞİD ortaklığına, Fırat Kalkanının ardından Zeytin Dalı Harekâtıyla da büyük darbe vuruldu.



Fırat Kalkanı Harekâtıyla terör örgütü IŞİD, Türkiye sınırlarından uzaklaştırılmıştı. TSK destekli ÖSO unsurları, Azez-Cerablus arasındaki kontrol sağlamıştı. Harekatla hem terör koridoru bölünmüş hem IŞİD’e büyük bir darbe vurulmuştu.



Fırat Kalkanının ardından PKK-IŞİD işbirliği Afrin’de de büyük yara aldı.



Ulusal Kanal’ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre; IŞİD, PKK/PYD’nin Suriye’de kontrol ettiği bölgeler üzerinden önce Türkiye’ye ardından da Avrupa’ya sızıyordu.



Harekâtla, IŞİD sızmalarının önünde geçildiğini vurgulayan kaynaklar, IŞİD-PKK ortaklığının Rakka’da da net olarak ortaya çıktığını belirtti.



Türk Ordusu’nun operasyonda sivil hassasiyeti yüksek tuttuğunu belirten bölge kaynakları, PKK’nın sivilleri canlı kalkan olarak kullandığına dikkat çekiyor.



İstihbarat kaynakları da IŞİD’in Afrin’de Türk Ordusu’na karşı PKK/PYD ile birlikye sahada olduğunu vurguladı. Kaynaklara göre, IŞİD'li teröristler görünümlerini değiştirerek daha önce PKK kontrolü altındaki bölgelerde savaşmıştı. Kaynaklar, Afrin harekatının hemen öncesinde de çok sayıda IŞİD’li teröristin Afrin’e yönlendirildiğine dikkat çekiyor.



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