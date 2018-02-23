Onların dünyaları sessiz sedasız belki ama kalpleri heyecanla, hasretle, vatan aşkıyla çarpıyor. İşitme engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği, hazırladığı kliple Zeytin Dalı Harekâtına destek verdi.

Afrin'de Vatan Savaşı veren Mehmetçik için Türk Milleti 7'den 70'e tek yürek.Üniversite öğrencilerinin Mehmetçiğe yolladığı selamdan, yürekli annelerin vatan evlatları için yaptığı yemeklere, ördüğü berelere kadar... Ve işitme engellilerin duymasalar da konuşamasalar da, Mehmetçik'le birlilkte atan sessiz yüreklerine kadar... Yürekler anbean Mehmetçikle atıyor.İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneğinde çalışan işaret dili eğitmenleri ve tercümanları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na, çektikleri klip ile işte böyle destek verdi.