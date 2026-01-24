İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı Trabzon'a mı taşınıyor? MSB'den iddialara yanıt geldi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, basında yer alan İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın Trabzon'a nakledileceği yönündeki söylentilere açıklık getirerek bölgedeki askeri yapılanmayla ilgili planlamayı duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı Trabzon'a mı taşınıyor? MSB'den iddialara yanıt geldi
Yayınlanma: Güncellenme:

Ankara'daki Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, kamuoyunda ve bazı medya organlarında dolaşıma giren "İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı Trabzon'a taşınacak" iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Bakanlık yetkilileri, söz konusu birliğin yer değiştirmesi gibi bir gündemin olmadığını, aksine bölgedeki askeri varlığın farklı bir yapılanmayla güçleneceğini bildirdi.

ASKER SAYISI 8 BİNE ÇIKACAK

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, mevcut alayın taşınmayacağı vurgulanırken, yeni kurulan bir kolordu bağlantısına dikkat çekildi. Bakanlık kaynaklarının açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın Trabzon'a taşınacağına yönelik iddialar basında yer almaktadır. İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın başka bir şehre taşınması yönünde bir plan bulunmamaktadır. İskenderun'da yeni kurulan amfibi kolordusuna bağlı bir tugayın konuşlanması ile birlikte asker sayısı sekiz bine kadar çıkacaktır."

İki sanığın öldüğü bir jandarmanın şehit olduğu adliye saldırısında gerekçeli karar açıklandıİki sanığın öldüğü bir jandarmanın şehit olduğu adliye saldırısında gerekçeli karar açıklandıYurt
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türk mühendislerin imzasıyla o hat resmen açılıyorBakan Uraloğlu duyurdu: Türk mühendislerin imzasıyla o hat resmen açılıyorGündem
Milli Savunma Bakanlığı
Günün Manşetleri
Ekonomide 3 kritik gelişme!
Türk mühendislerin imzasıyla o hat resmen açılıyor
Adana merkezli yasa dışı bahis çetesi çökertildi
“Terörsüz Türkiye gayretiyle taban tabana zıt”
Deniz Demirtaş görevine iade edildi
İşte İmralı tutanaklarının tam metni...
İmamoğlu’nun diploma iptali davası reddedildi
"Dünyanın hiçbir yerinde bir bayrağa bu kadar önem atfedilmez''
İstanbul'da "Gönülden Bir Öğün" projesi hayata geçiriliyor
Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Çok Okunanlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Yatırımcılar ekran başına Yatırımcılar ekran başına
Balıkesir yine sallandı! Balıkesir yine sallandı!
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Balıkesir Sındırgı’da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Balıkesir Sındırgı’da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi