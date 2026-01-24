İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı Trabzon'a mı taşınıyor? MSB'den iddialara yanıt geldi

Ankara'daki Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, kamuoyunda ve bazı medya organlarında dolaşıma giren "İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı Trabzon'a taşınacak" iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Bakanlık yetkilileri, söz konusu birliğin yer değiştirmesi gibi bir gündemin olmadığını, aksine bölgedeki askeri varlığın farklı bir yapılanmayla güçleneceğini bildirdi.

ASKER SAYISI 8 BİNE ÇIKACAK

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, mevcut alayın taşınmayacağı vurgulanırken, yeni kurulan bir kolordu bağlantısına dikkat çekildi. Bakanlık kaynaklarının açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın Trabzon'a taşınacağına yönelik iddialar basında yer almaktadır. İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın başka bir şehre taşınması yönünde bir plan bulunmamaktadır. İskenderun'da yeni kurulan amfibi kolordusuna bağlı bir tugayın konuşlanması ile birlikte asker sayısı sekiz bine kadar çıkacaktır."