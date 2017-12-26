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İSKİ'den Tuzla'daki kokuya ilişkin açıklama

İSKİ, Tuzla'daki olaya ilişkin yaptığı açıklamada, bölgedeki kokuya tekstil sektöründe kullanılan kimyasalların yol açtığını bildirdi.

İSKİ'den Tuzla'daki kokuya ilişkin açıklama

İSKİ, Tuzla'daki olaya ilişkin yaptığı açıklamada, bölgedeki kokuya tekstil sektöründe kullanılan kimyasalların yol açtığını bildirdi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'nin incelemesi sonucu Tuzla'daki kokunun nedeninin sanayide kullanılan Tetrachior Cezhene ile Trichloro Ethene maddesi olduğu bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Dün Tuzla'daki bazı mahalleleri etkileyen yoğun kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı kesinlik kazandı. İSKİ'nin yaptığı laboratuvar incelemesi sonuncu maddelerin metal ve tekstil sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene maddesi olduğu belirlendi."

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #İskİ #tuzla #istanbul
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