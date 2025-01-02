İSKİ, Fatih'teki altyapı yatırımlarının temelini attı: Sel ve su baskınlarına karşı dev adım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İSKİ'nin Fatih ilçesindeki altyapı yatırımlarının temelini düzenlenen törenle attı. Bu projeyle, sel ve su baskınlarının önlenmesi hedefleniyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen törende, İstanbul’un altyapısındaki büyük değişim ve dönüşümün önemi vurgulandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşmasında İstanbul’un tüm ilçelerinin altyapılarına dikkat ettiklerini belirterek, son beş yıl içinde İstanbul genelinde önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Özellikle denize ve İstanbul Boğazı'na karışan atık suların 183 noktada çözüme kavuşturulduğunu belirten İmamoğlu, bu tür yatırımların çevre dostu olduğunu ve İstanbul’un altyapısındaki büyük iyileşmeyi simgelediğini söyledi. İmamoğlu konuşmasında; "Bu, önemli ve çevreci bir yatırımdır. Aynı zamanda 143 noktada da kronik su baskını sorunlarını giderdik. Ani yağmur yağışları, her geçen yıl bir anda düşen yoğun yağışlar daha fazla artmasına rağmen, su baskınlarını çok daha az duyduğunuzu ve gördüğünüzü biliyorum. Çünkü, benim de en çok takip ettiğim, İstanbul'umuza da hiç yakıştırmadığım görüntülerin başında, su ve sel baskınları geliyor." ifadelerini kullandı.

Şişli'den Silivri'ye, Tuzla'dan Pendik'e kadar pek çok ilçede yapılan altyapı çalışmalarıyla, yıllardır süregelen su baskını ve taşkın sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu vurgulayan İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti: "Yıllarca oraları su basar, yıllarca oralar göllenir. İnsanlar için can sıkıcı bir durumdur. Bir anda gelen bu baskınların yarattığı moralsizlik, verdiği maddi zarar ki Allah korusun, dönem dönem can kaybına da sebep olmuş alanlardır. Bu noktada bazen bunu tünelle çözdük, bazen yoğun atık su ve yağmur suyu ayrıştırmalarıyla çözdük, bazen dere yataklarında yaptığımız ıslahlarla çözdük ve çözmeye devam ediyoruz. Altyapı sistemiyle ilgili yaptığımız bu çalışmalar ve gösterdiğimiz bu yoğun efor, gerçekten devrim niteliğindedir. Bu, zihniyet ve icraat devrimidir."

1 MİLYAR 25 MİLYON LİRALIK PROJE

Konuşmaların ardından, projeye dair altyapı yatırımlarının temeli atıldı. Fatih'teki su taşkınları ve altyapı sorunlarına yönelik yapılan projenin maliyetinin 1 milyar 25 milyon lira olduğunu açıklayan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, projeyle ilçeye 18 bin 418 metre atık su kanalı ve 32 bin 602 metre yağmur suyu kanalı yapılacağını belirtti.