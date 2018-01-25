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İSKİ isale hattındaki arızanın giderildiğini duyurdu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Sarıyer isale hattındaki arızanın giderildiğini bildirdi.

İSKİ isale hattındaki arızanın giderildiğini duyurdu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Sarıyer isale hattındaki arızanın giderildiğini bildirdi.

İSKİ'den yapılan açıklamada, Sarıyer'de sabah saatlerinde isale hattındaki arıza nedeniyle yolda çökme meydana geldiği anımsatılarak, "Sarıyer'de yol çökmesine sebep olan ana isale hattındaki arızaya ekiplerimiz ivedilikle müdahale etmiş ve arıza yoğun çalışmaların ardından giderilmiştir." denildi.

Açıklamada, hatta su verilmeye başlandığı ancak, şebeke borularının tam dolarak istenen basınca ulaşmasının zaman alabildiği belirtildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Sarıyer isale hattı #istanbul su ve kanalizasyon idaresi #İskİ
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