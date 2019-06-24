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İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İstanbul seçimi paylaşımını kaldırdı! İşte o twit

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İstanbul seçim sonucuyla ilgili yaptığı Twitter paylaşımını kaldırdı. Uzunkaya, "A’râf Suresinin 155. ayetinin mealini de içeren paylaşımımın gündelik siyasi polemiklere alet edilmek istendiğini üzüntüyle izlemekteyim. Bu tür gereksiz tartışmalara mahal vermemek  adına tweetimi kaldırmış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İstanbul seçimi paylaşımını kaldırdı! İşte o twit

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İstanbul seçim sonucuyla ilgili yaptığı paylaşımı kaldırdı.

Cafer Uzunkaya paylaşımında, "İçimizdeki beyinsizler yüzünden sen bizleri helak etme Allah'ım. Hak ve hakikat namına, aziz milletim ve ülkem için ihlasla çalışanlar her daim kazanmakta. Riyakar mütekebbirlerse, hiç kazanmadı ki. Artık başarısızlıkların müsebbipleriyle çözüm ve çıkış yolları konuşulmasın." ifadelerini kullandı.



O PAYLAŞIMI KALDIRDI

İlgili twiti kaldırdığını belirten Uzunkaya, şunları aktardı:

"Değerli dostlarım, 6 yıldır bu sayfayı takip eden dostlar bilirler ki, bugün olduğu gibi bundan önce de ayet ve hadis mealleriyle birlikte kendi özgün fikirlerimi buradan paylaşmaktayım.

A’râf Suresinin 155. ayetinin mealini de içeren paylaşımımın gündelik siyasi polemiklere alet edilmek istendiğini üzüntüyle izlemekteyim. Bu tür gereksiz tartışmalara mahal vermemek  adına tweetimi kaldırmış bulunmaktayım."

ulusal.com.tr

Etiketler; #işkur #cafer uzunkaya
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