İŞKUR GSB personel alımı kura sonuçları için bekleyiş sürüyor. Tarihin açıklanmasını bekleyen başvuru sahipleri, internetten sürekli sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki İŞKUR aracılığı ile yapılan GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakanlığın sitesinde "Bakanlığımızca istihdam edilecek sürekli işçi alımına dair noter kura sonuçları konusunda herhangi bir duyuru bulunmamaktadır. İlerleyen günlerde noter kura sonuçları kurumumuza iletildiği tarihte bu sayfada ilan edilecektir." ifadelerinin yer aldığı bir duyuru var

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), İŞKUR aracılığı ile personel alımı yapacak. Personel alımı için noter kuraları geçtiğimiz gün gerçekleşti. Kura sonuçlarını bekleyen adaylar ise GSB resmi internet sitesi üzerinden sonuçların açıklanıp açıklanmadığını kontrol ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sayfası üzerinden açıklama yaptı.



GSB KURA SONUÇLARI İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA



Gençlik ve Spor Bakanlığı, adaylar tarafından yapılan yoğun araştırmaya yanıt olarak resmi sayfasından duyuru yayınladı. Duyuruda, "Bakanlığımızca istihdam edilecek sürekli işçi alımına dair noter kura sonuçları konusunda herhangi bir duyuru bulunmamaktadır. İlerleyen günlerde noter kura sonuçları kurumumuza iletildiği tarihte bu sayfada ilan edilecektir" denildi.



Bakanlığın sitesinde "Bakanlığımızca istihdam edilecek sürekli işçi alımına dair noter kura sonuçları konusunda herhangi bir duyuru bulunmamaktadır. İlerleyen günlerde noter kura sonuçları kurumumuza iletildiği tarihte bu sayfada ilan edilecektir." ifadelerinin yer aldığı bir duyuru var.



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