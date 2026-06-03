İŞKUR peş peşe yayımladı! Hangi kamu kurumları personel alacak, başvurular ne zaman bitecek?
Devlet kurumlarında istihdam edilmek isteyen binlerce adayın yakından takip ettiği süreçte yeni gelişmeler yaşanıyor. Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, İŞKUR üzerinden art arda memur ve personel alım ilanları yayımlamaya başladı.
Kamu kurumları, bünyelerinde görevlendirmek üzere personel alım sürecini hızlandırdı. Açılan çeşitli kadrolar doğrultusunda aranan başvuru şartları, kurumların belirlediği kontenjanlar ve son başvuru tarihleri netleşerek vatandaşların erişimine sunuldu.
İlanların yayımlanmasının ardından gözler başvuru aşamasına çevrildi. Kamuda memur veya personel olarak görev almak isteyen adayların, İŞKUR sistemi üzerinde yer alan bu detayları inceleyerek başvurularını mutlaka belirtilen süreler içerisinde tamamlamaları gerekiyor.
İstanbul Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı - Son Başvuru: 12.06.2026 17:00
İzmir Kınık Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı - Son Başvuru: 03.06.2026 17:00
Denizli Çivril Belediyesi Memur ve Zabıta Memuru Alım İlanı - Son Başvuru: 04.06.2026 17:00
Kütahya Tavşanlı Belediyesi Memur Alım İlanı - Son Başvuru: 05.06.2026 17:00
Afyonkarahisar Susuz Belediyesi Memur Alım İlanı - Son Başvuru: 03.06.2026 17:00
Afyonkarahisar Akharım Belediyesi Memur ve İtfaiye Eri Alım İlanı - Son Başvuru: 18.06.2026
Antalya Alanya Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı - Son Başvuru: 05.06.2026 17:00
Antalya Manavgat Belediyesi Memur ve Zabıta Memuru Alım İlanı - Son Başvuru: 05.06.2026 17:00
Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı - Son Başvuru: 04.06.2026 17:00
Savunma Sanayii Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı - Son Başvuru: 05.06.2026 17:00
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı - Son Başvuru: 05.06.2026 23:55
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı - Son Başvuru: 10.06.2026 23:55
Kamu İhale Kurumu Personel Alım İlanı - Son Başvuru: 10.06.2026 23:55
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı - Son Başvuru: 12.06.2026 18:00
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı - Son Başvuru: 15.06.2026 18:00
Nükleer Düzenleme Kurumu Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı - Son Başvuru: 15.06.2026 23:55
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sözleşmeli Personel Alım İlanı - Son Başvuru: 15.06.2026 23:55
Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı - Son Başvuru: 18.06.2026 23:59
Çankırı Çerkeş Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı - Son Başvuru: 26.06.2026 17:00
Kastamonu Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı - Son Başvuru: 03.06.2026 17:00
Yozgat Sorgun Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı - Son Başvuru: 26.06.2026 17:00
Yozgat Dedefakılı Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı - Son Başvuru: 10.07.2026 17:00
Ordu Mesudiye Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı - Son Başvuru: 03.06.2026 17:00
Gümüşhane Söğütlü Belediyesi Memur Alım İlanı - Son Başvuru: 08.06.2026 17:00
Şanlıurfa Akçakale Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı - Son Başvuru: 05.06.2026 17:00
Mardin Savur Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı - Son Başvuru: 03.07.2026 17:00
Gümüşhane Söğütlü Belediyesi Memur Alım İlanı - Son Başvuru: 08.06.2026 17:00
Ardahan Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı - Son Başvuru: 02.07.2026 17:00
Iğdır Aralık Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı - Son Başvuru: 24.06.2026 17:00