İŞKUR peş peşe yayımladı! Hangi kamu kurumları personel alacak, başvurular ne zaman bitecek?

Devlet kurumlarında istihdam edilmek isteyen binlerce adayın yakından takip ettiği süreçte yeni gelişmeler yaşanıyor. Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, İŞKUR üzerinden art arda memur ve personel alım ilanları yayımlamaya başladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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İŞKUR peş peşe yayımladı! Hangi kamu kurumları personel alacak, başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 1

Kamu kurumları, bünyelerinde görevlendirmek üzere personel alım sürecini hızlandırdı. Açılan çeşitli kadrolar doğrultusunda aranan başvuru şartları, kurumların belirlediği kontenjanlar ve son başvuru tarihleri netleşerek vatandaşların erişimine sunuldu.

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İŞKUR peş peşe yayımladı! Hangi kamu kurumları personel alacak, başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 2

İlanların yayımlanmasının ardından gözler başvuru aşamasına çevrildi. Kamuda memur veya personel olarak görev almak isteyen adayların, İŞKUR sistemi üzerinde yer alan bu detayları inceleyerek başvurularını mutlaka belirtilen süreler içerisinde tamamlamaları gerekiyor.

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İŞKUR peş peşe yayımladı! Hangi kamu kurumları personel alacak, başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 3

İstanbul Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı - Son Başvuru: 12.06.2026 17:00

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İŞKUR peş peşe yayımladı! Hangi kamu kurumları personel alacak, başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 4

İzmir Kınık Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı - Son Başvuru: 03.06.2026 17:00 

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İŞKUR peş peşe yayımladı! Hangi kamu kurumları personel alacak, başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 5

Denizli Çivril Belediyesi Memur ve Zabıta Memuru Alım İlanı - Son Başvuru: 04.06.2026 17:00 

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İŞKUR peş peşe yayımladı! Hangi kamu kurumları personel alacak, başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 6

Kütahya Tavşanlı Belediyesi Memur Alım İlanı - Son Başvuru: 05.06.2026 17:00  

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İŞKUR peş peşe yayımladı! Hangi kamu kurumları personel alacak, başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 7

 Afyonkarahisar Susuz Belediyesi Memur Alım İlanı - Son Başvuru: 03.06.2026 17:00

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İŞKUR peş peşe yayımladı! Hangi kamu kurumları personel alacak, başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 8

Afyonkarahisar Akharım Belediyesi Memur ve İtfaiye Eri Alım İlanı - Son Başvuru: 18.06.2026

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İŞKUR peş peşe yayımladı! Hangi kamu kurumları personel alacak, başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 9

Antalya Alanya Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı - Son Başvuru: 05.06.2026 17:00

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İŞKUR peş peşe yayımladı! Hangi kamu kurumları personel alacak, başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 10

Antalya Manavgat Belediyesi Memur ve Zabıta Memuru Alım İlanı - Son Başvuru: 05.06.2026 17:00

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İŞKUR peş peşe yayımladı! Hangi kamu kurumları personel alacak, başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 11

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı - Son Başvuru: 04.06.2026 17:00

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İŞKUR peş peşe yayımladı! Hangi kamu kurumları personel alacak, başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 12

Savunma Sanayii Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı - Son Başvuru: 05.06.2026 17:00

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İŞKUR peş peşe yayımladı! Hangi kamu kurumları personel alacak, başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 13

 Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı - Son Başvuru: 05.06.2026 23:55

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İŞKUR peş peşe yayımladı! Hangi kamu kurumları personel alacak, başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 14

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı - Son Başvuru: 10.06.2026 23:55

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İŞKUR peş peşe yayımladı! Hangi kamu kurumları personel alacak, başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 15

Kamu İhale Kurumu Personel Alım İlanı - Son Başvuru: 10.06.2026 23:55

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İŞKUR peş peşe yayımladı! Hangi kamu kurumları personel alacak, başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 16

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı - Son Başvuru: 12.06.2026 18:00

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İŞKUR peş peşe yayımladı! Hangi kamu kurumları personel alacak, başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 17

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı - Son Başvuru: 15.06.2026 18:00

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İŞKUR peş peşe yayımladı! Hangi kamu kurumları personel alacak, başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 18

Nükleer Düzenleme Kurumu Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı - Son Başvuru: 15.06.2026 23:55

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İŞKUR peş peşe yayımladı! Hangi kamu kurumları personel alacak, başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 19

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sözleşmeli Personel Alım İlanı - Son Başvuru: 15.06.2026 23:55

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İŞKUR peş peşe yayımladı! Hangi kamu kurumları personel alacak, başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 20

Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı - Son Başvuru: 18.06.2026 23:59

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İŞKUR peş peşe yayımladı! Hangi kamu kurumları personel alacak, başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 21

Çankırı Çerkeş Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı - Son Başvuru: 26.06.2026 17:00

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İŞKUR peş peşe yayımladı! Hangi kamu kurumları personel alacak, başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 22

Kastamonu Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı - Son Başvuru: 03.06.2026 17:00

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İŞKUR peş peşe yayımladı! Hangi kamu kurumları personel alacak, başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 23

Yozgat Sorgun Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı - Son Başvuru: 26.06.2026 17:00

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İŞKUR peş peşe yayımladı! Hangi kamu kurumları personel alacak, başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 24

Yozgat Dedefakılı Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı - Son Başvuru: 10.07.2026 17:00

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İŞKUR peş peşe yayımladı! Hangi kamu kurumları personel alacak, başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 25

Ordu Mesudiye Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı - Son Başvuru: 03.06.2026 17:00

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İŞKUR peş peşe yayımladı! Hangi kamu kurumları personel alacak, başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 26

Gümüşhane Söğütlü Belediyesi Memur Alım İlanı - Son Başvuru: 08.06.2026 17:00

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İŞKUR peş peşe yayımladı! Hangi kamu kurumları personel alacak, başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 27

Şanlıurfa Akçakale Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı - Son Başvuru: 05.06.2026 17:00

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İŞKUR peş peşe yayımladı! Hangi kamu kurumları personel alacak, başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 28

Mardin Savur Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı - Son Başvuru: 03.07.2026 17:00

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İŞKUR peş peşe yayımladı! Hangi kamu kurumları personel alacak, başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 29

Gümüşhane Söğütlü Belediyesi Memur Alım İlanı - Son Başvuru: 08.06.2026 17:00

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İŞKUR peş peşe yayımladı! Hangi kamu kurumları personel alacak, başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 30

Ardahan Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı - Son Başvuru: 02.07.2026 17:00

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İŞKUR peş peşe yayımladı! Hangi kamu kurumları personel alacak, başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 31

Iğdır Aralık Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı - Son Başvuru: 24.06.2026 17:00

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