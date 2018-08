Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun bugünkü köşesinde CHP'deki tartışmayı yazdı

Coşkun'un yazısı şöyle;

İnsanlarla konuşurken “CHP” adını ağzımıza alamıyoruz…

“Sus” diyorlar…

Bir tiksinti bu…

*

İktidarlar yıpranıp biterler, bunca suçlu bir iktidar karşısında muhalefetteyken tükenmeyi…

Nasıl başardılar…

*

1240 delege var…

Yarısı 620 eder…

Bunu bir türlü sayamadılar…

Genel seçimde oyları saymaya kalkmaları rezaletinden sonra, anlıyoruz ki bu yapılan seçimlerde çıkan sonuçlar böyle değil…

*

Hepimizin canını yaktınız…

Genel Başkan yardımcıları Enis Berberoğlu kapıları yüzlerine kapadı, demek ki aynı fikirde… Bunlara güvenen, inanan, bel bağlayan herkes ağır faturalar ödedi…

On binlerce insan işinden oldu, sahipsiz ve üzgünler… Sanatçılar yasaklı, tiyatrolar kapatıldı, gazeteciler-yazarlar işsiz kaldı, memurlar sürünüyor, işçilerin sendikaları alındı ellerinden, destekleyen işadamları battılar, akademisyenler kovuldu, öğretmenler atıldılar…

Güvenip meydanlara çıktı çocuklar, vuruldular…

Gençler hapiste…

CHP'ye güvenip, desteklemek isteyenler, gelecekleri, canları, kanları ile bedel ödediler…

*

Gerçekten de yazarken üzülüyorum ama bu son rezalet açıkça gösteriyor; Nasılsa bu adamların eline geçmiş CHP, bilincini ve izanını yitirdi…

Geçit yıkılsa elin adamı istifa ediyor…

Cumhuriyet yıkıldı, tınmıyorlar…

*

Birer turuncu koltuk kapmak isteyenler kaptılar, ayda 20 milyon…

Şimdi itişip-kakışmanın altında, biraz ilçe belediye başkanlığını almanın çıkar kavgası var…

Alabilirlerse…

*

Basiretsizlikleri cumhuriyeti yıktı…

Şimdi; yüreğinde hâlâ umut taşıyan, hâlâ direnen, cumhuriyet sevdasını terk etmeyen insanları her gün yıkıyorlar…

1240 delege…

Yarısı 620 eder…

Yarıdan bir fazlası 621 eder be adam…

Batsın ıslak imzanız…