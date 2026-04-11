İslamabad’da ABD-İran görüşmelerinin ilk aşaması sona erdi

ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerde yeni bir aşamaya geçildi. Pakistan’ın ev sahipliğinde İslamabad’da yapılan üçlü görüşmelerde yüz yüze müzakerelerin ilk aşaması tamamlandı.

Taraflar, doğrudan görüşmeler öncesinde Pakistan heyetleriyle ayrı ayrı temaslarda bulundu.

Fars Haber Ajansı’na konuşan İran müzakere ekibinden bir kaynak, müzakerelerin seyrinin İslamabad’daki kalış süresini belirleyeceğini ifade etti.

Yüz yüze görüşmelerin ilk aşaması tamamlandı. ABD ve İran heyetleri, tartışılan konulara ilişkin yazılı metinleri karşılıklı olarak paylaştı.