İslami Cihat Temsilcisi: "Savaşımız sadece İsrail’le değil, ABD’nin bölge projeleriyle"

Filistin İslami Cihat Hareketi Tahran Temsilcisi Ebu Nasır Şerif, 7 Ekim Aksa Tufanı’nın kazanımları hakkında önemli değerlendirmeler yaptı. İkinci İsrail projesine dikkat çekti:

"Biz İsrail İle savaşmıyoruz. Biz Amerika ve tüm batının bölge projelerine karşı savaşıyoruz. Amerika'nın İsrail'i bölgenin en güçlü devleti yapma, başta İran olmak üzere diğer tüm bölge güçlerini büyük İsrail'le bastırıp kontrol etme planını bozguna uğrattık."

Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yapan Şerif, Aksa Tufanı ile Filistin davasının tüm dünyaya yayıldığını belirtti:

"Aksa Tufanı, Filistin hikayesinin tüm dünyada duyulmasını, bilinmesini desteklenmesini sağladı. İsrail'in sınır tanımayan caniliklerinin, katliamlarının ahlaksızlığının ortaya çıkmasını, herkes tarafından anlaşılmasını, hesap vereceği sürece girmesini sağladı. Bu süreç İsrail'in yargılanmasını sağlayacak."

Arap ülkelerini Filistin halkına yeteri kadar destek vermediği için eleştiren Şerif, mücadelelerinin başarıya ulaşacağını vurguladı:

"İsrail'in eziyetleri canavarca gerçekleştirdiği katliamlar, saldırılar uzun sürmeyecek. İsrail böyle bir güce sahip değildir. Saldırıları mutlaka sonlandırılacaktır. Nihai zafer için ihtiyacımız olan tek şey dik duruşumuzu, direnişi sürdürmektir."

Yemen'in Tahran Büyükelçisi İbrahim Muhammed El-Deylemi de Aksa Tufanı’nın yıl dönümü hakkında değerlendirmeler yaptı. Kızıldeniz’de İsrail’e giden gemileri engelleyen Yemen’in Büyükelçisi El-Deylemi, Filistin halkına destek için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti:

"Bütün hedeflerimizi gerçekleştirene kadar mücadelemizi sürdürmekle ilgili Filistin halkına verdiğimiz sözümüzü yineliyoruz. Biz savaşın tam kalbindeyiz. Savaşımızın birçok taktiğini değiştirme, yeni hedefler belirlemenin sırası geldi. Zafere kadar savaşımızı sürdürüyoruz."