İsmail Bilen son yolculuğuna uğurlandı
İsmail Bilen son yolculuğuna uğurlandı
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İsmail Bilen son yolculuğuna uğurlandı

Sanat camiasından bir yıldız daha kaydı. İzmir Devlet Opera ve Balesi Emekli Koro Sanatçısı İsmail Bilen hayata gözlerini yumdu

İsmail Bilen son yolculuğuna uğurlandı

İzmir Devlet Opera ve Balesi Emekli Koro Sanatçısı İsmail Bilen yaşamını yitirdi. İzmirli sanatçılar ve sanatseverler Bilen’i son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Arkadaşları Bilen için İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesinde tören düzenledi.

Yetiştirdiği öğrencileri de oradaydı. 

İzmir’de Bir buçuk milyon kişinin katıldığı Andımız eyleminin düzenleme komitesi üyesi olan Bilen’i Vatan Partisi üyeleri de unutmadı.

İsmail Bilen, sahne aldığı İzmir Opera ve Balesi Elhamra sahnesinden son yolculuğuna uğurlandı

HABER-KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ
ulusal.com.tr

Etiketler; #İsmail Bilen #izmir
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