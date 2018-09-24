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İsmail Devrim'in intihar haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

Kocaeli’de oğluna pantolon alamadığı için intihar eden İsmail Devrim’i haberleştiren gazetecilerden, yerel gazeteci Ergün Demir gözaltına alındı.

İsmail Devrim'in intihar haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

Kocaeli Körfez Hereke'de ikamet eden, İsmail Devrim, oğluna pantolon alamadığı için hayatını son vermişti.

Yaşanan acı olayı ortaya çıkartan yerel gazeteci Ergün Demir gözaltına alındı. Cumhuriyet'in haberine göre Demir, ifade vermesi için İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağırıldı.

Emniyet Müdürlüğü'ne giden Ergün Demir için burada Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltı işlemi başlatıldı.

Sağlık kontrolünden sonra Demir, olayla ilgili soruşturmayı yürüten Hereke Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

BAŞSAVCILIK YALANLAMIŞTI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Körfez ilçesinde İsmail Devrim'in intiharıyla ilgili yazılı açıklamada şöyle demişti:

"Bazı internet haber sitelerinde 'Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, oğluna okulun istediği pantolonu alamayan baba İsmail D., kendisini banyoda iple asarak yaşamına son verdi' şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmaması sebebiyle bu açıklamayı yapma zaruriyeti hasıl olmuştur. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 20 Eylül tarihinde evinde kendini asmak suretiyle intihar eden İsmail D. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; İsmail D.'nin 23 Ağustos tarihinde trafik kazası geçirdiği, yaralandığı için çalışamaması nedeniyle bunalıma girdiği anlaşılmıştır. Habere konu kişinin herhangi bir borcunun bulunmadığı, oturduğu evin kendisine ait olduğu, ailesiyle bir geçimsizliğinin olmadığı ve Dilovası ilçesinde bir şirkette çalıştığı tespit edilmiştir. Haberlerde belirtildiği gibi oğlunun okul pantolonunu alamaması söz konusu değildir. Bu yönde çıkan haberler asılsızdır. Soruşturma halen devam etmektedir."

Etiketler; #ismail devrim #gözaltı #haber #kocaeli
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