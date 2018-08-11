Amerika yalnızca Türkiye’ye değil, İran’a da dolar üzerinden ekonomik operasyon yapıyor. Tehditlere karşı ise Ankara-Tahran hattında ekonomik ortaklık kuruluyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin özel temsilcisi Mahmud Vaizi arasındaki görüşmenin önemi tartışılıyor. Uzmanlara göre görüşme Ankara ile Tahran’a ekonomi operasyonu yapılırken oldukça önemli.
Ortadoğu ve Terör uzmanı İsmail Dost, Erdoğan-Vaizi görüşmesinde Amerika’nın İran’daki dolar operasyonunun gündeme geldiğini söyledi, Washington’un dövizleri dışarı çıkarttığını hatırlattı. Türkiye’nin de bu planlara karşı önlemler alması gerektiğini söyledi.
İran uzmanı Dost, Ankara ile Tahran’ın milli paralarla ticaret konusunda da yeni ve acil adımlar atması gerektiğini söyledi.
Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Eray Çelebi'nin sunduğu Derin Mevzu programına konuk olan Dost, Kalemi Vaizi'yle görüşen Erdoğan'ın yakın zamanda Ruhani'yle de bir araya geleceğini söyledi.
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