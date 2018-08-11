Ortadoğu ve terör uzmanı İsmail Dost, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin temsilcisi Vaizi ile yaptığı görüşmenin önemine değindi. Amerika’nın İran ve Türkiye’ye dolar operasyonu yaptığını belirten Dost, iki ülkenin milli paralarla ticaret yapma konusunda acil adımlar atması gerektiğini belirtti.

Amerika yalnızca Türkiye’ye değil, İran’a da dolar üzerinden ekonomik operasyon yapıyor. Tehditlere karşı ise Ankara-Tahran hattında ekonomik ortaklık kuruluyor.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin özel temsilcisi Mahmud Vaizi arasındaki görüşmenin önemi tartışılıyor. Uzmanlara göre görüşme Ankara ile Tahran’a ekonomi operasyonu yapılırken oldukça önemli.Ortadoğu ve Terör uzmanı İsmail Dost, Erdoğan-Vaizi görüşmesinde Amerika’nın İran’daki dolar operasyonunun gündeme geldiğini söyledi, Washington’un dövizleri dışarı çıkarttığını hatırlattı. Türkiye’nin de bu planlara karşı önlemler alması gerektiğini söyledi.İran uzmanı Dost, Ankara ile Tahran’ın milli paralarla ticaret konusunda da yeni ve acil adımlar atması gerektiğini söyledi.Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Eray Çelebi'nin sunduğu Derin Mevzu programına konuk olan Dost, Kalemi Vaizi'yle görüşen Erdoğan'ın yakın zamanda Ruhani'yle de bir araya geleceğini söyledi.