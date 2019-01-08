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İsmail Hakkı Pekin'den önemli uyarı

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Batılı devletlerin Suriye ile Türkiye’yi karşı karşıya getirmek istediğini söyledi. Astana Süreci ile bölgesel ittifakın gelişmesinin ABD’yi rahatsız ettiğini vurgulayan Pekin, “Türk-Arap çatışması kurgulanıyor” ifadelerini kullandı.

İsmail Hakkı Pekin'den önemli uyarı

Şam’a açılmaya başlanan elçiliklere değindi, Türkiye’ye kurulan tuzağı gösterdi.

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Türkiye ile Suriye arasında, çatışma ortamı oluşturulduğunu söyledi.
"Türkiye’nin Rusya ile yakınlaşması ABD’yi İsrail’i çok rahatsız ediyor. Bu yüzden de farklı bir planı devreye sokuyor."

Ulusal Kanal’da Gün Ortası programına konuk olan Pekin, önemli uyarılar yaptı.
"Şam’ı yeniden tanıyorlar. Tanımadıkları Şam’ı yeniden meşru hale getiriyorlar. Önümüzdeki günlerde daha fazla elçilik de açılacaktır. Bu şekilde Araplar bir tarafta Türkiye bir tarafta rekabet düşmanlık oluşabilir."

Türkiye’nin çok dikkatli olması gerektiğini belirten Pekin, Astana Süreci’nin de bu yolla sabote edilmek istendiğini savundu.
"PKK-PYD olayı döner Türk-Arap savaşına döner. Buna çok dikkat edilmesi lazım. Bu süreç Astana sürecini de bozabilir. Yapılmak istenen bu. Türkiye’yi yalnız bırakılma durumu olabilir. Türkiye çok dikkat etmesi lazım."


ulusal.com.tr

Etiketler; #ismail hakkı pekin #suriye #abd
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