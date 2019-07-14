İsmail Hakkı Pekin'den Pençe-2'nin detayları

Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin harekatı Aydınlık'a değerlendirdi: Pençe-2 harekatı, Pençe harekatında tasviye edilen bölgelerin ve kurulan üslerin emniyete alınması için yapılıyor.

Halen başarıyla devam eden Pençe Operasyonundaki gelişmeler sonucunda, önceki akşam Irak’ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarıyla Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekat başlattı.



Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, 27 Mayıs 2019 öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerinin atışlarını müteakip Irak’ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarıyla bir harekat başlatılmıştı. Harekatın ikincisi ise önceki akşam başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Halen başarıyla icra edilmekte olan Pençe Operasyonunda elde edilen gelişmeler sonucunda, 12 Temmuz 2019 akşamı, Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 22.00’de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekat başlatılmıştır” denildi.



'SIĞINAKLAR İMHA EDİLECEK'

Açıklamada, operasyonun Hava Kuvvetleri, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri ve İHA’ların desteğinde planlandığı şekilde devam ettiği kaydedilerek, “Bu harekat ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesine devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.



'KRİTİK BÖLGELERDE GÜVENLİK SAĞLANACAK'

Pençe harekatında yaşanan gelişmelerden sonra açıklanan Pençe-2 harekatını emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Aydınlık'a değerlendirdi:

"Pençe-2 harekatı Pençe harekatında tasviye edilen bölgelerin ve kurulan üslerin emniyete alınması için yapılan bir operasyon. Çünkü o bölgelerde bir süre daha kalınması gerekiyor. Bu harekatta ele geçirilen kritik bölgelere personel sokup güvenlik alınacaktır. Pençe harekatları Kara Kuvvetleri harekatından ziyade Hava Kuvvetleri ile yapılan bir harekat. İHA'lar ve SİHA'lar kullanılarak bölge derinlemesine temizleniyor.”



'TÜRKİYE VE IRAK ARASINDAKİ YOL PKK'NIN YOLLARINI KESER'

“Pençe harekatı genel olarak Barzani bölgesine yapılan bir harekat. Zaten Türkiye ve Barzani arasında görüşmeler devam ediyor. Diğer yandan daha çok Irak'la görüşülen konu Sincan bölgesidir. Bu bölgede açılması düşünülen bir gümrük kapısı var. Eğer bu yapılırsa Sincan bölgesi Türkiye'nin de yardımıyla temizlenebilir. Açılması düşünülen bu gümrük kapısı iki ülkeninde yararınadır. Bu görüşmeler de devam ediyor. Ama bunların Pençe-2 harekatı ile ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Irak'la Türkiye arasında açılacak yolun iki tarafına yapılacak harekatlar Irak tarafından yapılması gerekir. Fakat Türkiye de bu operasyonlara da destek verebilir. Bu yol aynı zamanda PKK'nın yollarını da kesecektir. Fakat ABD, bu bölgede direniyor. Orada yeni bir üs kurdular bildiğim kadarıyla."



'IRAK'IN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR'

“Irak, Türkiye'nin yaptığı operasyonlardan cesaret almış olabilir. Türkiye ve Irak arasındaki ticaret hacminin de artması gerekiyor. Aynı şekilde Barzani ve Türkiye arasında da ticaret hacmi artmalı. Bu gelişmeler Barzani'nin de Irak'ın da lehine. İran'a ABD yaptırımları başladıktan sonra Irak, İran ve ABD arasında kaldı. Bu konuda da Irak'ın Türkiye'ye ihtiyacı var. Irak'ın rahatlaması için Türkiye'nin ticari anlamda bir şeyler yapması gerek. Türkiye'nin de bu operasyonlarda Irak'a ihitiyacı var. dolayısıyla bir çıkar birliği oluşuyor.”



'ABD PKK'YI CESARETLENDİRİYOR'

PKK'nın İran içlerinde yaptığı eylemleri ABD'nin cesaret vermesiyle bağdaştıran Pekin, Pençe harekatlarını ve ülekler arası işbirliklerini şu şekilde değerlendirdi: “PKK son zamalarda İran içlerinde operasyonlar yapıyor. Büyük ihtimalle bu konuda ABD onları cesaretlendiriyor. Türkiye'nin Pençe-2 harekartı bu bağlamda İran'a da yardımcı olacak bir konu. Çünkü teröristler Türkiye topraklarını kullanarak İran'a geçmeye çalışıyorlar. Bölgede Türkiye, İran ve Irak arasında istihbart yönünden bilgi paylaşımları var fakat birlikte yapılan bir operasyon yok. Belki Pençe harekatı yapılırken orada da yapılan harekatlar olabilir. Fakat önce buraya daha sonra şuraya operasyon yapalım gibi bir durum yok.”