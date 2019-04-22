Ankara Washington hattındaki S-400 gerilimi Türkiye'nin gündeminde. Bazı çevreler Amerika'nın öne sürdüğü "S-400 ile F-35 birlikte kullanılmaz" görüşünü dillendiriyor. Kimileri de ekonomik yaptırımlara maruz kalmamak için S-400'den vazgeçilmesi gerektiğini savunuyor. Uzmanlara göre ise S-400 almak lüks değil, Türkiye'nin mecburiyeti.



Washington'un



Türkiye içindeki bazı çevreler de S-400'ün F-35'ler ile birlikte kullanılamayacağını iddia ediyor. Bu nedenle S-400'lerin alınmaması gerektiği savunuluyor.



Kimileri ise ekonomide yaşanan kriz nedeniyle S-400'lerin alınmaması gerektiği görüşünde. Uzmanlar ise Amerika'nın ekonomik baskılarına karşı Türkiye direnişe geçmeli, geri adım atmamalı.



Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Türkiye'nin S-400'ler konusunda geri atmasının yeni tavizleri beraberinde getireceğini söyledi.

"Geri adım atarsak bundan sonra ABD’ye çok daha fazla bağımlı oluruz. Bundan sonra hiçbir konuda ABD'ye direnemeyiz. Bağımsız bir savunma politikamız olmaz. Fırat’ın doğusunda. orada bir Kürt Devletinin kurulmasına mani olamayız."





ulusal.com.tr Washington'un S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçirmek için Ankara 'ya baskısı sürüyor.Türkiye içindeki bazı çevreler de S-400'ün F-35'ler ile birlikte kullanılamayacağını iddia ediyor. Bu nedenle S-400'lerin alınmaması gerektiği savunuluyor.Kimileri ise ekonomide yaşanan kriz nedeniyle S-400'lerin alınmaması gerektiği görüşünde. Uzmanlar ise Amerika'nın ekonomik baskılarına karşı Türkiye direnişe geçmeli, geri adım atmamalı.Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Türkiye'nin S-400'ler konusunda geri atmasının yeni tavizleri beraberinde getireceğini söyledi."Geri adım atarsak bundan sonra ABD’ye çok daha fazla bağımlı oluruz. Bundan sonra hiçbir konuda ABD'ye direnemeyiz. Bağımsız bir savunma politikamız olmaz. Fırat’ın doğusunda. orada bir Kürt Devletinin kurulmasına mani olamayız."