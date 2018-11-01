banner997
Ahmet Kural'dan ilk açıklama
Ahmet Kural'dan ilk açıklama
Haydar Özdemiroğlu: Asla pazarlığa girmeyiz
Haydar Özdemiroğlu: Asla pazarlığa girmeyiz
Pekin: Türkiye Suriyeli üst düzey yetkililerle görüşecek
Pekin: Türkiye Suriyeli üst düzey yetkililerle görüşecek
Akar duyurdu! Tek tip askerlik gelecek
Akar duyurdu! Tek tip askerlik gelecek

İsmail Hakkı Pekin: Türkiye Suriyeli üst düzey yetkililerle görüşecek

Fırat'ın doğusundaki PKK/PYD'ye ait çok sayıda mevzinin Türk topçuları tarafından vurulması kapsamlı kara harekatının öncü hamlesi olarak yorumlandı. Uzmanlara göre terör örgütünü baskılamak amacıyla Türk Ordusu ilk etapta sınır ötesinde mevziler oluşturmalı. Ankara da derhal Şam ile işbirliğine girmeli.

İsmail Hakkı Pekin: Türkiye Suriyeli üst düzey yetkililerle görüşecek

Üst üste operasyon  mesajlarının gelmesi, PYD hedeflerine topçu atışlarının sıklaştırılması…

Son yaşanan askeri ve siyasi gelişmeler dikkatleri yeniden Fırat'ın doğusuna çevirdi.

İdlib krizinde Rusya ile önemli mesafe alan Türkiye'nin öncelikli gündem başlıkları arasında terör örgütü PKK/PYD'nin Fırat'ın doğusundan temizlenmesi var. Uzmanlara göre ilk aşama olarak Türkiye, terör örgütünü baskılamak için Irak'ın kuzeyinde yaptığı gibi sınır ötesinde belirli noktalara mevzilenebilir.

Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, "Zaman zaman ırakın kuzeyinde yapıyoruz. Bir takım mevzi elde edebiliyoruz. Suriye topraklarında mevzi kazanabiliriz, bazı noktalara konuşlanabiliriz. Kritik noktaları ele geçirebilir. Telebyadı tehdit edebiliriz. Buna Amerika'da ses çıkaramaz." dedi.

Uzmanlar, Amerika'yı bölgeden çıkartmak ve Fırat'ın doğusunda PKK/PYD temizlemek, için Ankara'nın Şam ile işbirliğine girmesinin öneminin her geçen gün arttığı görüşünde.

İsmail Hakkı Pekin, "Türkiye Şam İran Rusya ile işbirliği yapsın, Amerika orada bir gün bile duramaz. Yaratacakları sinerji Suriye ordusunun direnişiyle Amerika Vietnam'daki gibi geri çekilir. Aldığım bilgilere göre, belki Türkiye Esad ile değil ama ilgili Suriye devleti yetkilileriyle görüşme yapacak gibi duruyor." diye konuştu.

Cahit Armağan Dilek ise, "Amerika Türkiye ile Suriye'nin görüşmemesi üzerine plan yapıyor. Esad ile ilişki kurmamız lazım…" dedi.

Prof. Dr. Sencer İmer Suriye ile görüşmenin önemine değindi. İmer, "Bizim direkt Suriye ile münasebet kurmamız gerekir." dedi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #pkk #pyd
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.