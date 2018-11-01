Fırat'ın doğusundaki PKK/PYD'ye ait çok sayıda mevzinin Türk topçuları tarafından vurulması kapsamlı kara harekatının öncü hamlesi olarak yorumlandı. Uzmanlara göre terör örgütünü baskılamak amacıyla Türk Ordusu ilk etapta sınır ötesinde mevziler oluşturmalı. Ankara da derhal Şam ile işbirliğine girmeli.

Üst üste operasyon mesajlarının gelmesi, PYD hedeflerine topçu atışlarının sıklaştırılması…



Son yaşanan askeri ve siyasi gelişmeler dikkatleri yeniden Fırat'ın doğusuna çevirdi.



İdlib krizinde Rusya ile önemli mesafe alan Türkiye'nin öncelikli gündem başlıkları arasında terör örgütü PKK/PYD'nin Fırat'ın doğusundan temizlenmesi var. Uzmanlara göre ilk aşama olarak Türkiye, terör örgütünü baskılamak için Irak'ın kuzeyinde yaptığı gibi sınır ötesinde belirli noktalara mevzilenebilir.



Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, "Zaman zaman ırakın kuzeyinde yapıyoruz. Bir takım mevzi elde edebiliyoruz. Suriye topraklarında mevzi kazanabiliriz, bazı noktalara konuşlanabiliriz. Kritik noktaları ele geçirebilir. Telebyadı tehdit edebiliriz. Buna Amerika'da ses çıkaramaz." dedi.



Uzmanlar, Amerika'yı bölgeden çıkartmak ve Fırat'ın doğusunda PKK/PYD temizlemek, için Ankara'nın Şam ile işbirliğine girmesinin öneminin her geçen gün arttığı görüşünde.



İsmail Hakkı Pekin, "Türkiye Şam İran Rusya ile işbirliği yapsın, Amerika orada bir gün bile duramaz. Yaratacakları sinerji Suriye ordusunun direnişiyle Amerika Vietnam'daki gibi geri çekilir. Aldığım bilgilere göre, belki Türkiye Esad ile değil ama ilgili Suriye devleti yetkilileriyle görüşme yapacak gibi duruyor." diye konuştu.



Cahit Armağan Dilek ise, "Amerika Türkiye ile Suriye'nin görüşmemesi üzerine plan yapıyor. Esad ile ilişki kurmamız lazım…" dedi.



Prof. Dr. Sencer İmer Suriye ile görüşmenin önemine değindi. İmer, "Bizim direkt Suriye ile münasebet kurmamız gerekir." dedi.





ulusal.com.tr