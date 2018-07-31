İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, Meral Akşener'in delegelerin önerisiyle "yeniden ve tek genel başkan adayı olarak gösterileceğini söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "adayım" açıklaması yapmayacağını söyleyen Koncuk, “hedefimiz yerel seçim olacak” ifadesini kullandı.

"Tek aday Akşener" dedi, kimsenin "adayım" açıklaması beklememesi gerektiğini söyledi.



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, partisinin dün yapılan Başkanlık Divanı toplantısına ilişkin soruları yanıtladı. Koncuk Meral Akşener'in delegelerin önerisiyle yeniden ve tek genel başkan adayı olduğunu belirtti.



Koncuk, Akşener'in yerel seçim vurgusuna dikkat çekti.



Koncuk, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'ın da aday olacağı iddialarına yanıt verdi, "Özdağ'ın adayı da Meral Akşener" açıklamasını yaptı.



ulusal.com.tr