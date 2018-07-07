İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk Meclis'teki yeminin ardından Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı. Millet ittifakını değerlendiren Koncuk, Pazar günü İyi Parti grubunun Meclis'te ilk kez toplanacağını söyledi. Koncuk'un gündeminde cinsel istismar ve af konusu da vardı.

Yemin etti, hemen ardından Ulusal Kanal'ın Meclis Özel yayınına katıldı. İlk açıklamalarını yaptı. Millet ittifakını değerlendirdi.



Millet İttifakı ile ilgili bir yorum da İsmail Koncuk'tan geldi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk "Mağdur duruma düştüğümüzü ifade etmek doğru değil." dedi.



İyi Parti'de, pazar günü saat 14'te ilk grup toplantısı yapılacak. Parti Genel Başkanı Meral Akşener millvetvekili olmadığından Grup Başkanı ve Başbakan Vekili seçilecek...



Ulusal Kanal muhabiri Gürkan Demir'in sorularını yanıtlayan İsmail Koncuk cinsel istismar konusuna da değindi...



Peki, af tartışmasında İyi Parti'nin duruşu ne?

"Seçim öncesinde gündeme gelmesi doğru değil. kader mahkumları değerlendirilebilir."





ulusal.com.tr