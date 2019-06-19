Gazeteci İsmail Küçükkaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldiği anlara dair güvenlik kamerası görüntülerini medya kuruluşlarıyla paylaştığı iddia edilen The Marmara otele dava açacaklarını duyurdu

FOX TV’de yayınlanan Çalar Saat programında açıklama yapan İsmail Küçükkaya program öncesi her iki adayla da görüşmek için danışmanlarla görüştüğünü söyledi.



Gazeteci Küçükkaya, programa ilişkin Binali Yıldırım’la da Ekrem İmamoğlu'yla da bir araya geldiğini söyledi.



Küçükkaya, İmamoğlu’nun program yoğunluğu nedeniyle görüşmeyi basın toplantısının düzenlendiği The Marmara Otel'de gerçekleştirdiklerini söyledi.



Aynı şekilde Binali Yıldırım’la da programdan önce bir araya geldiklerini vurgulayan Küçükkaya, ayrıca FOX TV yönetiminin otel hakkında yüklü bir tazminat davası açacaklarını duyurdu.



ulusal.com.tr