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İsmail Küçükkaya ile Fidel Okan'ın cezası belli oldu

Gazeteci İsmail Küçükkaya ve avukat Fidel Okan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın eşi hakkındaki iddialarına ilişkin yargılandıkları davada 1 yıl 4 ay 20'şer gün hapisle cezalandırıldı.

İsmail Küçükkaya ile Fidel Okan'ın cezası belli oldu

Gazeteci İsmail Küçükkaya ve avukat Fidel Okan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın eşi hakkındaki iddialarına ilişkin yargılandıkları davada 1 yıl 4 ay 20'şer gün hapisle cezalandırıldı.

Küçükkaya ve Okan'ın 'Kamu görevlisine alenen hakaret' ve 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılama' iddiasıyla haklarında açılan dava karara bağlandı.Mahkeme, Küçükkaya ve Okan'ı her iki suçtan toplam 16 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, hapis cezalarını erteledi.


Ayrıntılar gelecek...

Etiketler; #fidel okan #ismail küçükkaya
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