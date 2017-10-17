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İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan hakkında soruşturma başlatıldı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi hakkındaki ByLock iddialarıyla ilgili olarak FOX TV sunucu İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan hakkında soruşturma başlatıldı

İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan hakkında soruşturma başlatıldı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi hakkındaki ByLock iddialarıyla ilgili olarak FOX TV sunucu İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan hakkında soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Başsavcılığı "İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan hakkında, TCK 301 ve 125. Maddeleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama ve Basın yoluyla kamu görevlisine hakaret suçlarından soruşturmaya başlanılmış olup her iki şüpheli ifadeleri için başsavcılığa çağrılmışlardır" açıklamasını yaptı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayan Kaya'nın eşiyle ilgili ortaya atılan 'ByLock' iddialarına Bakan Kaya'dan cevap gelmişti.

Bakan Kaya, "İftiralara karşı gerekli hukuki işlemi başlatıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ismail küçükkaya #fidel okan #fox tv
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