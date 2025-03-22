İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı!

Gazeteci İsmail Saymaz, Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından, ifadesi alındıktan sonra ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı!
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Hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçlaması yöneltilen Saymaz, ifadesinde yalnızca gazetecilik faaliyetleri çerçevesinde görüşmeler yaptığını vurguladı.

Saymaz, Osman Kavala, Can Atalay ve Mücella Yapıcı gibi isimlerle yalnızca gazeteci kimliğiyle görüştüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gezi Parkı eylemlerini organize ettiği iddia edilen kişilerle hiçbir bağım yoktur. Osman Kavala ile görüşmem, Gezi olaylarından 1,5 yıl sonra, haber yapmak amacıyla gerçekleşmiştir. Can Atalay ile ise Taksim’i yayalaştırma projesi kapsamında avukat olduğu için görüştüm."

Soruşturma dosyasında yer alan sosyal medya paylaşımlarına ilişkin konuşan Saymaz, şiddet olaylarını eleştirdiğini ve herhangi bir yasa dışı çağrı yapmadığını vurguladı.

"Hiçbir şekilde sokağa davet, protesto çağrısı ya da yasa dışı bir eyleme yönlendirme yapmadım. Tam tersine, bazı şiddet olaylarını eleştirdim. FETÖ’cü polisler tarafından yapılan çadır baskınlarını ve yoğun gaz kullanımını da eleştirdiğim paylaşımlar yaptım." dedi.

Ayrıca, soruşturmanın 14 Şubat 2025'te başlatıldığını önceden öğrendiğini belirten Saymaz, bu süreçte Londra, Paris ve Frankfurt’a gidip döndüğünü söyleyerek kaçma şüphesi olmadığını ifade etti.

İfadesinin ardından ev hapsi talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Saymaz hakkında adli kontrol kararı verildi. Saymaz, ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

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