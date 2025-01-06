İsmailağa heyeti, Şam'da HTŞ ile görüştü

Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) Suriye yönetimini ele geçirmesinin ardından İsmailağa cemaati Şam'a gitti.

Heyette Ahmet Ustaosmanoğlu, torunları Fatih ve Abdulhalık Ustaosmanoğlu ile cemaatin mali işler sorumlusu Seyfettin İnanç da yer aldı.

Heyetteki Seyfettin İnanç dikkatlerden kaçmadı. Daha önce Aydınlık Gazetesi, Seyfettin İnanç'ın kardeşinin FETÖ’den arandığı ortaya çıkarmıştı. Kardeşi FETÖ'den aranan İnanç'ın İsmailağa'daki varlığı cemaatin ileri gelenleri tarafından da sorgulanmıştı.

İsmailağa heyeti, 5 Ocak'ta Suriye'nin başkent Şam'da HTŞ yönetiminin Din İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ziyâuddîn el-Barşe ile görüştü.

Ziyaret ile ilgili İsmailağa Cemaatinden yazılı açıklama yapıldı. Heyetin ziyaret ve görüşmeler için Şam'a gittiği belirtilen açıklamada, heyetin ehl-i sünnet üzere hizmetlerin gelişimi için istişarelerde bulundukları ifadelerine yer verildi.