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İsmet İnönü ölümünün 44. yıl dönümünde Bursa'da anıldı

İsmet İnönü ölümünün 44. yıl dönümünde Bursa'da anıldı. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın düzenlediği konser büyük beğeni topladı.

İsmet İnönü ölümünün 44. yıl dönümünde Bursa'da anıldı

Türkiye Cumguriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ölümünün 44. yılında Bursa'da anıldı. 

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın düzenlediği konserde Arp solisti Çağatay Akyol sahne aldı.

Akyol, Ravel, Faure ve Boieldieu gibi ünlü Fransız bestecilerin unutulmaz eserlerini yorumladı.

Akyol'un performansı müzikseverler tarafından beğeni topladı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #bursa
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