Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik yazdı.

ABD’de Türkiye mesaisi yoğunlaştı.



Türkiye Astana sürecinden ve Avrasya’dan koparılmaya çalışıyor.



Klasik ‘havuç, sopa’ taktiği yine devrede.



Seçimleri ve ekonomik krizi fırsat olarak görüyor.



Türkiye’yi ‘ekonomik krizle hizaya getirme’ yöntemi uyguluyor.



Adım adım



Önce ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton geldi.



Sonra, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo,

Arkasından CIA Başkanı Gina Haspel.



Trump’un telefon görüşmeleri...



Türkiye’yi hiç boş bırakmadılar.



Mekik dokudular.



Dolar operasyonu



Türkiye itiraz edince operasyonlara başladılar.



Yeri geldi terörle, yeri geldi ekonomik krizi büyütmekle tehdit ettiler.



Dolar operasyonu da bunun bir parçası.



İş kontrolden çıkmaya başlayınca Truva atları devreye girdi.



‘ABD ile anlaşalım’ sesini yükselttiler.



Ver Kurtulcular



Kapalı kapılar arkasında ‘gizli’ görüşmeler başladı.



AKP’de ‘ver kurtulcular’ ortaya çıktı.



ABD de onlara desteği, doları düşürerek verdi.



Amacı Amerikancı ekibin öne çıkması.



Erdoğan’ın direncinin kırılması...



İran’a ambargo



Şu anda en kritik sorunlardan biri İran’a ambargo.



Ambargonun ikinci aşaması başladı.



AB kararlı.



Ambargoya karşı yasa çıkardı.



Uymuyor.



Rusya, Çin, Hindistan, ... takmıyor.



ABD yalnız.



Türkiye’yi yanına çekmeye çalışıyor.



Türkiye muaf mı?



Türkiye’nin ambargodan muaf olduğu iddia edildi.



Türkiye petrol alımını sürdürecekmiş.



Enerji Bakanı ‘duyum aldık’ diyor.



AKP kararı ‘başarı’ hanesine yazmaya çalışıyor.



Ama iş biraz farklı.



ABD’den gelen açıklamalara bakılırsa gerçek şu:



‘Süreli olacak.’



‘Miktar eskisinden düşük olacak.’



‘İran’a keş para verilmeyecek.’



‘Petrol alımına izin verilen ülkeler, diğer yaptırımlara uymayı taahhüt edecek.’



Bu şartlar Saddam döneminde Irak’a uygulanan ambargonun bir benzeri.



‘Türkiye muaf’ demek aldatıcı.



Hesap başka



ABD’nin hesabı başka.



Bir taşla birkaç kuş vurma peşinde.



-Astana sürecinde çatlak ve güvensizlik.



-Türkiye’yi, AB, İran, Rusya, Çin, ... gibi ülkelerle karşı karşıya getirme.



-İran’da ekonomik krizle iç kargaşa çıkarma.



Bu arada ABD’nin Türkiye’ye İran petrolü yerine Barzani petrolünü işaret etmesi de anlamlı.



‘İkinci İsrail’ sevdasından vazgeçmiş değil.



Bir kuş da ‘İkinci İsrail’ petrol satışının yasallaştırılması.



Son açıklamalar



Bölgede hava ısınırken Türkiye’de üst düzeyde yapılan açıklamalar dikkat çekici.



Kırım konusunun yeniden dillendirilmesi.



Halk Bankasına ceza konusunun Trump’la konuşulduğunun söylenmesi ve Trump’un bakanına talimat verdiğinin belirtilmesi.



Bakanlara yaptırımların kaldırılması.



Sıcak para akışı konusunda yayılan fısıltılar.



Fena yanılırlar



ABD ile yeniden ilişkiye geçerek yola devam hayali kuranlar olduğu anlaşılıyor. Ama fena halde yanılırlar.



Ekonomik kriz yapısal olsa da tetikleyen ABD.



Suriye’de Fırat’ın doğusunda PKK’ya silah veren ABD.



Türk askerine karşı ABD bayrağını ve ABD askerini çıkaran da ABD.



FETÖ’nün ve 15 Temmuz’un arkasında da ABD var.



Örnekleri çoğaltmak mümkün.



Hemen hatırlatalım;



Artık dünya yeni bir döneme girdi. AKP yeniden eskiye dönerse kaybeden sadece kendisi olur.



ABD ile kurtuluş değil, ancak batış olur.



Bunu görmek için de kahin olmaya gerek yok!

