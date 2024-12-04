İsmet Özçelik: "ABD ve İsrail, HTŞ ve PKK'yla aynı cephede"

Suriye şehirlerine ani bir saldırı düzenleyen HTŞ terör örgütünün arkasında kim var? Suriye’de sahada yaşanan gelişmeler dış aktörlerden bağımsız olarak değerlendirilebilir mi?

Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, HTŞ saldırısının zamanlamasına dikkat çekti:

"HTS'nin Halep'e doğru yönelmesi Lübnan'daki ateşkesle eş zamandır. Yani daha açık konuşacak olursak, İsrail, Lübnan'da kaybetti ve geri çekilmek zorunda kaldı. Anında HTŞ'yi harekete geçirdi."

Özçelik, İdlib’teki teröristlerin Amerika ve İsrail ile çalıştıklarının altını çizdi:

"Tamamen işin içerisinde Amerika ve İsrail var. İdlib'deki bir takım Güçler, oradaki BM adına hareket edenler, Beyaz Baretliler bunların hepsi Amerika ile ve İncirlik ile çalışıyorlar."



Suriye’de yalnızca HTŞ Amerika ve İsrail ile birlikte çalışmıyor. PKK da bu cephenin içinde yer alıyor. Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, HTŞ’nin Halep’e saldırması karşısında sevinenleri uyardı:

"Şu anda Halep'e girdi diye sevinenler var Türkiye'de. Halep düştü diye. Oysa ki Halep'e giren Amerika ve İsrail."



Özçelik, Suriye’deki cepheleşmeye dikkat çekti:

"Şimdi karşımızda bir cephe var görelim. HTS, Amerika, İsrail aynı cephede. Hatta devamına getirecek olursak, Fırat'ın doğusundaki PKK-PYD de aynı cephede. İkinci cephede ise Suriye var, işte Filistin var, Rusya var, İran var, Yemen var, yani İsrail ve Amerika'ya karşı direnen güçler var.

Siz Suriye'yi dağıtmaya kalkarsanız kime hizmet edersiniz? Filistinlere mi hizmet edersiniz yoksa onları yok etmeye çalışan, soykırım yapan İsrail'e mi hizmet etmek durumunda kalırsınız?"