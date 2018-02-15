Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, bugünkü yazısında "AKP’nin çalıştığı şirketlere, önümüzdeki 3 ay boyunca anket yasağı gelmiş. Sonuçlar açıklanmayacakmış. MHP’de yeni bir çatlak istenmiyormuş" ifadelerini kullandı

Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, AKP'nin çalıştığı şirketlere, önümüzdeki 3 ay boyunca anket yasağı geldiğini belirtti.



Sonuçların açıklanmayacağını kaydeden Özçelik, "MHP’de yeni bir çatlak istenmiyormuş" ifadelerini kullandı.



İsmet Özçelik'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:



"AKP ile MHP arasında ittifak görüşmelerinde sona yaklaşıldı. Ama MHP seçmeni kaygan. İttifak yapılsa bile 2+2= 4 etmiyor.



AKP, ittifakın MHP içinde kırılma yapacağını görüyor. Son aylarda tüm anketlerde MHP’nin baraj altında. Bunun seçimlerde olumsuz etki yaratacağının farkında. Bu nedenle, AKP’nin çalıştığı şirketlere, önümüzdeki 3 ay boyunca anket yasağı gelmiş. Sonuçlar açıklanmayacakmış.



MHP’de yeni bir çatlak istenmiyormuş!



Sonrasında da MHP için “hormonlu anketler” devreye girecekmiş. MHP’den fire olmaması için alınan önlem buymuş."



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