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İsmet Özçelik: AKP'nin çalıştığı şirketlere anket yasağı

Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, bugünkü yazısında "AKP’nin çalıştığı şirketlere, önümüzdeki 3 ay boyunca anket yasağı gelmiş. Sonuçlar açıklanmayacakmış. MHP’de yeni bir çatlak istenmiyormuş" ifadelerini kullandı

İsmet Özçelik: AKP'nin çalıştığı şirketlere anket yasağı

Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, AKP'nin çalıştığı şirketlere, önümüzdeki 3 ay boyunca anket yasağı geldiğini belirtti.

Sonuçların açıklanmayacağını kaydeden Özçelik, "MHP’de yeni bir çatlak istenmiyormuş" ifadelerini kullandı.

İsmet Özçelik'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"AKP ile MHP arasında ittifak görüşmelerinde sona yaklaşıldı. Ama MHP seçmeni kaygan. İttifak yapılsa bile 2+2= 4 etmiyor.

AKP, ittifakın MHP içinde kırılma yapacağını görüyor. Son aylarda tüm anketlerde MHP’nin baraj altında. Bunun seçimlerde olumsuz etki yaratacağının farkında. Bu nedenle, AKP’nin çalıştığı şirketlere, önümüzdeki 3 ay boyunca anket yasağı gelmiş. Sonuçlar açıklanmayacakmış.

MHP’de yeni bir çatlak istenmiyormuş!

Sonrasında da MHP için “hormonlu anketler” devreye girecekmiş. MHP’den fire olmaması için alınan önlem buymuş."

ulusal.com.tr

Etiketler; #AKP #aydınlık #ismet özçelik #mhp
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