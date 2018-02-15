Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, AKP'nin çalıştığı şirketlere, önümüzdeki 3 ay boyunca anket yasağı geldiğini belirtti.
Sonuçların açıklanmayacağını kaydeden Özçelik, "MHP’de yeni bir çatlak istenmiyormuş" ifadelerini kullandı.
İsmet Özçelik'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:
"AKP ile MHP arasında ittifak görüşmelerinde sona yaklaşıldı. Ama MHP seçmeni kaygan. İttifak yapılsa bile 2+2= 4 etmiyor.
AKP, ittifakın MHP içinde kırılma yapacağını görüyor. Son aylarda tüm anketlerde MHP’nin baraj altında. Bunun seçimlerde olumsuz etki yaratacağının farkında. Bu nedenle, AKP’nin çalıştığı şirketlere, önümüzdeki 3 ay boyunca anket yasağı gelmiş. Sonuçlar açıklanmayacakmış.
MHP’de yeni bir çatlak istenmiyormuş!
Sonrasında da MHP için “hormonlu anketler” devreye girecekmiş. MHP’den fire olmaması için alınan önlem buymuş."
ulusal.com.tr
Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, bugünkü yazısında "AKP’nin çalıştığı şirketlere, önümüzdeki 3 ay boyunca anket yasağı gelmiş. Sonuçlar açıklanmayacakmış. MHP’de yeni bir çatlak istenmiyormuş" ifadelerini kullandı
Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, AKP'nin çalıştığı şirketlere, önümüzdeki 3 ay boyunca anket yasağı geldiğini belirtti.