İsmet Özçelik: CHP kurultayı iptal edilirse Kılıçdaroğlu makama döner

Ankara kulisleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) son kurultayına ilişkin ‘mutlak butlan’ iddialarıyla çalkalanıyor. Aydınlık Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, parayla delege oylarının değiştirildiği öne sürülen kurultayın yargı yoluyla iptal edilebileceğini ve bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık makamına döneceğini belirtti. Özçelik, kurultay sürecinde yaşananları ‘partinin ele geçirilmesi’ olarak niteledi.

KURULTAY PARAYLA ELE GEÇİRİLDİ

1978 yılından bu yana kurultayları izlediğini vurgulayan İsmet Özçelik, son süreçte yaşananların hoş olmadığını vurguladı. Özçelik, “Bir siyasi partide, hele ki Atatürk’ün kurduğu partide bu işler olmamalıydı. Kurultayın bir anlamda parayla ele geçirildiği bir döneme rastlamamıştım. Yüzde 1 oy alınan illerden gelen 400’e yakın delegenin oylarının değiştirildiği iddia ediliyor. Bu isimlerin ne kadar CHP’li olduğu da belirsiz.” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU İÇİNDEKİ BRÜTÜSLERİ GÖRMEDİ

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanacağından çok emin olduğu için büyük hatalar yaptığını ifade eden Özçelik, Divan Başkanlığı seçiminin kritik olduğunu hatırlattı. Özçelik, “Kılıçdaroğlu içerdeki Brütüsleri görmedi. Kendisini yıkmak ve kurultayı ele geçirmek için her yolu mübah sayan Ekrem İmamoğlu’nu kendi eliyle Divan Başkanı yaptı. Biz gazeteciler bu tuzağı önceden fark edip söylemiştik.” dedi.

YARGI İNCELEME YAPARSA İPTAL ÇIKAR

Yargı sürecine ilişkin ayrıntıları paylaşan Özçelik, normal şartlarda kurultayın iptal edilmesinin şaşırtıcı olmayacağını belirtti. Özçelik, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yargı tüm olayların üzerine giderse bu kurultay iptal edilir. Bu durumda Kılıçdaroğlu tekrar koltuğa oturur. Kayyum heyeti mi oturacak? Elbette uzun yıllar başkanlık yapmış olan Kılıçdaroğlu oturur. Mevcut yönetim direnç gösterse de Türkiye’de hukuk var.”

SİSTEM SORGULANMALI

Siyasi partiler sistemindeki çarpıklığa dikkat çeken Özçelik, hiç milletvekili çıkarılamayan illerden gelen delege sayısının yüksekliğinin suistimale açık olduğunu kaydetti. Özçelik, bu durumun sadece CHP’nin değil, Türkiye’nin sorunu haline geldiğini belirterek yargının yıpratılmaması gerektiği konusunda uyarı yaptı.