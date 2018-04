Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, 24 Haziran'da yapılacak erken seçimle ilgili siyasi kulislerde konuşulanları köşesine taşıdı. "AKP gözünü iyice karartmış görünüyor" diyen Özçelik, "Kazanmak için her yolu deneyeceği çok açık. Önümüzdeki günlerde çok riskli adımlar artarsa sürpriz olmayacak" ifadelerini kullandı. Özçelik yazısında, "Erdoğan erken seçim tarihini açıklarken yüzü çok kötüydü. Dün herkes buna dikkat çekti. Riskli bir karar aldığının işareti" tespitini yaptı.

Bahçeli’nin 26 Ağustos’ta erken seçim isteği arkasından Erdoğan’ın 24 Haziran’da erken seçim yapılacağını açıklaması AKP’li milletvekillerini gerdi. Daha 5 yıllık sürenin dolmasına bir buçuk yıl süre varken erken seçim istemeyen AKP’liler, Bahçeli’nin “gizli gündemi” olduğunu öne sürmeye başladılar.



Meclis kulislerinde Bahçeli’ye ağır eleştiriler sıralanıyor. İşte bazıları:



| Bahçeli AKP’nin sırtına binip dereyi geçmeye çalışıyor.



| Kim için çalıştığı belli değil.



| AKP’ye danışmadan seçim tarihi açıklamak haddine mi?



| İttifakı bozalım, görsün gününü.



| Barajı aşması sıfır ihtimal.



| AKP ile seçime girse bile 30 milletvekili çıkaramaz.



| Biz illerde durumu görüyoruz, MHP’de erime sürüyor.



| Komplolarla bizi tehdit ediyor.



| Yerel seçimde yok olacaklarını bildiği için böyle yaptı.



| ...



Biraz da “Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla” durumu var.



SİZ HANCI, BİZ YOLCU



AKP her seçimde ciddi değişim yaşıyor. Meclis grubunun yarıya yakını yeniden Meclis’e dönemiyor.



AKP’li milletvekilleri durumun farkında. Nitekim şimdiden Meclis kulislerinde gazetecilere, “Siz hancısınız, biz yolcu” diye takılmaya başladılar. Çoğu geri gelemeyeceğini bildiği için, “bir günlük beylik beyliktir” anlayışındalar. 5 yılı doldurmak istiyorlar.



Meclis’e erken seçim teklifi gelirse zorla el kaldıracakları çok açık.



BAHÇELİ’NİN HAMLELERİ



Meclis’teki odalarda iktidar, muhalefet, bütün milletvekilleri Bahçeli’nin çıkışını konuşuyor. AKP’liler, Bahçeli’nin yüzde 50+1 gerektiren, “Cumhurbaşkanlığı Sistemi”ne verdiği desteği masaya yatırmaya başladı. “AKP’nin iktidarda kalmasını zora soktu” sesleri duyuluyor.



“Düğün değildi, bayram değildi; Bahçeli’nin bizi niye öptüğü ortaya çıkmaya başladı” diyenler var.



“Önce Cumhurbaşkanlığı Sistemi, şimdi de erken seçim. Bahçeli’nin asıl niyeti ne?” sorusuna yanıt aranıyor.



ERDOĞAN’IN YÜZÜ



Erdoğan erken seçim tarihini açıklarken yüzü çok kötüydü. Dün herkes buna dikkat çekti. Riskli bir karar aldığının işareti.



Siyasi kulislerde, “Bu telaş niye?” sorusuna yanıt aranıyor. İş o kadar aceleye getirilmişti ki milyonlarca öğrencinin aynı gün üniversite sınavına gireceği bile unutuldu.







KORKU



Erdoğan’ın sözleri tartışıldı. Irak ve Suriye’de yaşananları gerekçe göstermesi tuhaf bulundu. Genelde, “AKP korku içinde” değerlendirmesi öne çıktı.



OHAL’LE AYNI GÜN



Erdoğan’ın “baskın seçim” kararını açıkladığı saatlerde Meclis’te Hükümetin OHAL’i üç ay daha uzatan tezkeresi oylanarak kabul edildi. Seçim OHAL altında yapılacak.



Sonuçları şimdiden çok tartışılacak bir karar.



AKP gözünü iyice karartmış görünüyor. Kazanmak için her yolu deneyeceği çok açık. Önümüzdeki günlerde çok riskli adımlar artarsa sürpriz olmayacak.



100 BİN İMZA SORUNU



Bu arada bir de Cumhurbaşkanı adayı için 100 bin imza sorunu var. 100 bin imzanın nasıl olacağı henüz belli değil. Meclis karar verecek. Ancak YSK’da sıkıntı yaşandığı konuşuluyor.



100 bin imzanın sisteme girişi nasıl olacak? Her dilekçenin kayda girilmesi ve imzaların kontrol edilmesi gerekiyor. İsim, kimlik numarası, doğum yeri, ana adı, baba adı, ...



Bir hesap yapılmış. Mevcut kadro ile 100 bin imzanın sisteme girişi üç aya yakın sürüyor. Kurumun konu ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı’na görüş bildirdiği ve bu konunun sıkıntılı olacağı iddia ediliyor.



Yani Meclis erken seçimi tartışırken YSK da kara kara düşünüyor. YSK’nın altyapısının bu işlere uygun olup olmadığı da ayrı..!



Yani YSK’da da işler karışık!