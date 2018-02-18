İsmet Özçelik'in Aydınlık gazetesindeki yazısı şöyle:
"ABD ile ilişkiler masada. 11 Şubat’ta ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster Türkiye’ye geldi. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson da perşembe, cuma günleri Ankara’daydı.
Resmi görüşmelerin yanında gayrı resmi görüşmeler de yapıldı. Eskiden bu görüşmelerin hepsi kayıt altına alınırdı. AKP iktidarı ile birlikte bu kural rafa kalktı. Son görüşmelerde de durum değişmedi. Dışişleri bürokrasisi şaşkın olsa da kanıksamıyor. Birçok konuda devre dışı kalmış olmanın sonucu.
MAHREM KONULAR
Beştepe’deki Erdoğan-Tillerson görüşmesi baş başaydı. Erdoğan, Çavuşoğlu ve Tillerson. Tercüman bile alınmadı. 3 saat 15 dakika sürdü. Şimdi herkes bu 3 saat 15 dakika’da görüşülenleri merak ediyor.
Erdoğan eğer ABD’ye kürsülerdeki tepkisini gösterseydi bu görüşme yarım saatte biterdi. Karşı taraf da mesajı alırdı.
Lübnan’da olanlar gibi... Ama tam tersi yaşandı. “Mahrem” konuların konuşulduğu, kritik pazarlıklar(!) yapıldığı ortada.
Kıdemli diplomatlar bu tür görüşmeleri “tehlikeli” buluyor. Türkiye ile ABD arasında mahrem konular olabilir. Ama kişiler arasında “mahrem” konular gündemdeyse iş değişir.
O zaman “kuşku ve kaygı” öne çıkar.
ABD İÇİN OLUMLU İSE TÜRKİYE İÇİN OLUMSUZ
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ve ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’la yapılan görüşmelerle ilgili “olumlu” değerlendirmeleri yapılıyor. ABD’den gelen yorumlar da iyimser.
Ama Türkiye-ABD ilişkileri ortada. Şu anda PKK/PYD piyon. Türkiye topraklarında da, Suriye ve Irak’ta da “Türk-Amerikan savaşı” yaşanıyor. Lafı uzatmadan belirtelim. Yapılan temaslar, BD için “olumlu” ise, Türkiye için “olumsuz”dur.
ÇAVUŞOĞLU YUMUŞADI MI?
Çavuşoğlu-Tillerson görüşmesi sonrasında ortak basın toplantısı yapıldı. İki bakan da çok yumuşaktı. Hele daha önce sert açıklamalarıyla dikkat çeken Çavuşoğlu eski Çavuşoğlu değildi. “Stratejik işbirliği”, “ortak atılacak adımlar”, ... vurgusu öne çıktı.
PKK/PYD’ye silah yardımı konusu pas geçildi. Hele en son ABD bütçesine konulan PKK/PYD’ye 550 milyon dolardan hiç söz edilmedi.
Özetlersek, “Eyyy Amerika!” havasından eser yoktu.
SIKIŞMIŞLIK SENDROMU
ABD’lilerin son temaslarını ve Çavuşoğlu- Tillerson’un basın toplantısında söylediklerinin şifrelerini emekli büyükelçilerle değerlendirdik. Genel kanı şöyle:
Hem ABD, hem Erdoğan sıkışmış durumda. ABD Irak’ta zor duruma düştü. Suriye’de de durumu kötüleşiyor. Şimdi süreye ihtiyacı var. Türkiye’yi yavaşlatarak zaman kazanma derdinde. Eş zamanlı olarak, bazı havuçlar uzatıyor. Türkiye, bölge ülkelerinden ve Astana sürecinden kopartılmaya çalışılıyor.
Erdoğan ve AKP için de durum aynı. Önümüzdeki dönemde peş peşe seçimler var. ABD’den gelebilecek hamleleri önleme telaşında. Dış destekli ekonomik krizi öteleme gayretinde.
GERİ DÖNÜŞ YOK!
Erdoğan ve AKP, ABD ile ilişkileri “normalleştirme” (!) kararı almış görünüyor. Yapılan açıklama da öyle. Sorunlar “komisyona havale” edilse de Türkiye adına son karar Beştepe’de verilecek.
“Türkiye’yi değil, kendini kurtarma” anlayışı öne çıkarsa bedeli ağır olur. Türkiye büyük zarar görür. Ama sonuç değişmez. Yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında ABD’ye güvensizlik ve ABD karşıtlığı yüzde 90’larda.
Halktaki bu dalga iktidar, muhalefet dinlemez.
Artık geri dönüş yok!
ÖNCÜ GENÇLER
Çavuşoğlu ile Tillerson Cumhuriyet döneminin simgesi Ankara Palas’ta bir araya geldi. O binanın hemen karşısında ilk Meclis var. ABD ve Türk heyetleri görüşürken Vatan Partisi Öncü Gençlik de oradaydı. Cumhuriyetin ilan edildiği Meclis’in önündeydi.
Mehmetçiğe karşı PKK/PYD maskesiyle savaşan Amerika’yı protesto ettiler. Afrin’deki Mehmetçiğin duygularına tercüman oldular.
Bölgede geniş güvenlik önlemleri vardı. Vatan Partili gençlerin protestosu polislerin de içini rahatlattığı yüzlerinden belliydi. Ama sonra “yukarıdan” talimat geldi. Gençlere müdahale edildi.
İlginç bir durum!
Vakur duruşlarıyla örnek olan gençlere gaz sıkılması, PKK/PYD’ye destek olan Amerikalıları sevindirdi."
ulusal.com.tr
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