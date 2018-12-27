Aydınlık Gazetesi yazarı İsmet Özçelik yazdı...

Seçmenin 31 Mart kararında en önemli etken ekonomi olacak. Bu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Yapılan anketlerde çıkan sonuç da aynı.

AKP bu nedenle endişeli.

Seçim stratejisini de değiştirdi.

Propagandada ekonomi öne geçti.

Zamlar unutturulmaya çalışılıyor.



ZAMLAR

Bu yılın başından beri zamlar yağmur gibi yağdı.

Arkası hiç kesilmedi.

Devletin kendi hizmetlerine yaptığı zamlar bile yüzde 23’ün üstünde.

Doğalgaza yapılan zam yüzde 30.

Elektrik zammı toplamda yüzde 45.

Benzin, mazot zamlarını takipte bile zorlandık.

Büyük zamlar sessizce yapıldı.

Vatandaş, fatura gelince, markete, benzinciye, ... gidince öğrendi.



İNDİRİMLER

Şimdi küçük indirimler var.

Benzinde, mazotta, ...

Elektrik, doğalgazda yüzde 10 düşüş.

Neredeyse bayram ilan edilecek.

“Algı yönetimi” denilen şey devrede.

Kabul etmek lazım, AKP bu konuda başarılı.

Hani halk arasında, “Allah fakire eşeğini kaybettirir sonra da buldurup sevindirirmiş” denir ya. Aynı yöntem uygulanıyor.

Ama ortada bulunan bir eşek bile yok!



GERÇEK NE?

Peki gerçek ne?

Petrol fiyatları 86 dolardı, şu anda 50 dolar.

Düşüş oranı yüzde 47’lerde.

Eş zamanlı olarak döviz kurlarındaki düşüş de yüzde 18.

Toplamda düşüş yüzde 65.

Doğalgaz ve elektrik fiyatı petrol ve döviz fiyatlarına göre belirleniyor.

İndirim ne kadar?

Yüzde 10.

“Büyük müjde” olarak sunulan bu!

Büyük zamlar sessizce,

Küçük indirimler törenle!



ASGARİ ÜCRET

Asgari ücrette de durum benzer.

Asgari ücret 2020 lira oldu.

AKP, “büyük zam” iddiasında.

Ama gerçek öyle değil.

Asgari ücret bu yıl net 1603 lira idi.

Yaşanan enflasyon TÜİK’e göre bile yüzde 21-22.

Bunu bile eklesek 2 bin liraya yaklaşıyor.

Ama “asgari ücretlinin enflasyonu” çok daha yüksek.

Yüzde 40-50’lerde.

Yani asgari ücretli ciddi kayıpta.

Daha bu hesapta 2019 enflasyonu da yok.

Seçim nedeniyle zamlar durduruldu.

Ama 31 Mart sonrası kim tutabilir?

2020 lira öyle çok sevinilecek bir durum değil.



ARKASI GELECEK

Seçim ekonomisi için düğmeye basıldı.

Ancak şu ana kadar yapılanlar çok etkili olmadı.

O nedenle arkasının geleceği anlaşılıyor.

Dini söylemler, gerilim politikası, ... gibi yöntemler artık geçersiz.

Fabrikalar kapanıyor.

İşçi çıkarmalar artıyor.

Çiftçi gübresiz ekim yapıyor.

Esnaf kepenk kapatıyor.

...

Halkın derdi geçim.

AKP de bunun farkında. Biri beş yapması ondan!

Üretime dayanmayan bir ekonominin sonu yok.

Umarız bunu anladığımızda iş işten geçmez!