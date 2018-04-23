Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik yaklaşan seçimi ve partilerde yaşanan hareketliliği kaleme aldı. Özçelik, CHP içindeki tartışmalara da yer verdiği yazısında, "CHP kulislerinde, birinci ve ikinci tur üzerine hesap yapıldığı konuşuluyor. Parti tabanından gelecek tepkilerin giderilmesinin hesaplandığı vurgulanıyor. 'Başka çaremiz yok' denilerek bir dayatma yapılmasından endişe ediliyor. 'CHP yönetiminin ‘esas adayı’ başka ise, CHP zayıf aday çıkaracak' deniyor. İkinci tura 'esas aday'ın kalması sağlanıp, CHP seçmeninin ona yönlendirileceği ifade ediliyor" dedi.

İsmet Özçelik'in Aydınlık gazetesindeki yazısı şöyle:



Muhalefet “hazırız” dese de seçimlere hazır değil.



Zaman dar. Bazı partilerin seçime katılıp katılamayacakları bile tartışmalı. İttifaklar konusu belirsiz. Cumhurbaşkanı adayları muamma.



Muhalefette el ayak dolaşmış halde.



HAREKETLENME



Şu aralar kapalı kapı arkasında hareketlenmeler arttı. Değişik mekanlarda peş peşe toplantılar yapılıyor. AKP’nin muhalefetin faaliyetlerini izlemek için özel bir ekip kurduğu konuşuluyor. İstihbarat kurumlarının da desteği ile gelişmelerin sıkı bir şekilde izlendiği ifade ediliyor.



Reis’ten fırça yememek için “hiçbir şey atlanmayacak” talimatlarından söz ediliyor. Günlük rapor verildiğine ilişkin iddialar var.



SAADET’TE GÜL LOBİSİ



Saadet Partisi’nde çok etkili bir Abdullah Gül lobisi olduğu anlaşılıyor. Cuma günü yapılan ve telefonların dışarıda bıraktırıldığı toplantıda da bu net bir şekilde görüldü. Saadet’te Cumhurbaşkanlığı için birinci gündem Gül’ün ikna edilmesi.



İkinci gündem de ittifaklar. Önümüzdeki birkaç gün çok kritik.



Bu arada, AKP’nin Saadet’ten parça koparma çabaları da sürüyor. Kesenin ağzı açılmış. Hiçbir masraftan kaçınılmaması istenmiş.



ABDULLAH GÜL



Kulislere yansıyan bilgilere göre, Abdullah Gül,



Tabi bu arada parasını Gül’e yakın işadamlarının verdiği anketler de var. Yaptırılan anketlerin sonuçları da Gül’ün tavrında belirleyici olacak. Malum, “Gül risk almaz. Her şeyin altın tepside sunulmasını bekler.” (Bu sözler eski yakın bir dostuna ait.)



ABD VE İNGİLTERE DE DEVREDE



24 Haziran’da seçim kararı, ABD ve İngiltere kanadında da “acil durum” düğmesine basılmasına yol açtı. Yerli, yabancı bütün elemanlar görevde. Gelişmeler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



Denetledikleri sivil toplum örgütleri de devrede.



CHP’NİN ADAYI



En çok merak edilen CHP’nin adayı. Kılıçdaroğlu kapalı kapı arkası görüşmelerine tam gaz devam ediyor. Dar bir ekiple faaliyet yürütüyor. Haluk Koç, Bülent Tezcan, M. Akif Hamzaçebi öne çıkan isimler...



Partide geçmişte Ekmelettin İhsanoğlu olayı yaşandığı için herkes diken üstünde. Yeni bir sürpriz endişesi yaşanıyor.



KAYGILAR



Eski Genel Başkan Deniz Baykal’ın aylar öncesi, “Bir an önce Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyelim” çağrısına vurgu yapılıyor. Kılıçdaroğlu yönetiminin ağır hareket etmesinin arkasında, “gizli gündemi olduğu” iddialarını dillendirenler de var.



Yönetimin, sıkıştırılmış seçim tarihini bahane ederek “dayatma” yapabileceği kuşkuları gündemde. “Birilerinin fısıldadığı isim dayatılırsa hır çıkar” ifadeleri kullanılıyor. “Yeni bir Ekmeleddin vakasına izin vermeyiz” sesleri duyuluyor.



‘ZAYIF ADAY’ MI?



CHP kulislerinde, birinci ve ikinci tur üzerine hesap yapıldığı konuşuluyor. Parti tabanından gelecek tepkilerin giderilmesinin hesaplandığı vurgulanıyor. “Başka çaremiz yok” denilerek bir dayatma yapılmasından endişe ediliyor.



“CHP yönetiminin ‘esas adayı’ başka ise, CHP zayıf aday çıkaracak” deniyor. İkinci tura “esas aday”ın kalması sağlanıp, CHP seçmeninin ona yönlendirileceği ifade ediliyor.



Bir de Akşener tartışması var. Yani senaryo çok.



15 MİLLETVEKİLİ İYİ PARTİ’YE



AKP



AKP’nin telaşı, korkuya kapılıp seçim darbesine yönelmesi, bütün demokrasi geleneklerimizi yerle bir etti. 24 Haziran seçimleri şimdiden şaibeli hale geldi.



AKP TEKLİFİNİ ÇEKMELİ



AKP derhal yanlıştan dönmeli ve Cumhurbaşkanı adayları için yasa dışı engelleri kaldırmalıdır.







Yoksa, Türkiye’ye yazık olacak..!"



ulusal.com.tr Muhalefet “hazırız” dese de seçimlere hazır değil. AKP seçim kampanyasına başlayalı bir ayı geçti. Ama muhalefet seyretti. Parti toplantılarında yaptıkları tahminlerin ötesine geçemediler. Yöneticiler reddetse de, muhalefet partilerinde herkes durumun farkında.Zaman dar. Bazı partilerin seçime katılıp katılamayacakları bile tartışmalı. İttifaklar konusu belirsiz. Cumhurbaşkanı adayları muamma.Muhalefette el ayak dolaşmış halde.Şu aralar kapalı kapı arkasında hareketlenmeler arttı. Değişik mekanlarda peş peşe toplantılar yapılıyor. AKP’nin muhalefetin faaliyetlerini izlemek için özel bir ekip kurduğu konuşuluyor. İstihbarat kurumlarının da desteği ile gelişmelerin sıkı bir şekilde izlendiği ifade ediliyor.Reis’ten fırça yememek için “hiçbir şey atlanmayacak” talimatlarından söz ediliyor. Günlük rapor verildiğine ilişkin iddialar var.Saadet Partisi’nde çok etkili bir Abdullah Gül lobisi olduğu anlaşılıyor. Cuma günü yapılan ve telefonların dışarıda bıraktırıldığı toplantıda da bu net bir şekilde görüldü. Saadet’te Cumhurbaşkanlığı için birinci gündem Gül’ün ikna edilmesi.İkinci gündem de ittifaklar. Önümüzdeki birkaç gün çok kritik.Bu arada, AKP’nin Saadet’ten parça koparma çabaları da sürüyor. Kesenin ağzı açılmış. Hiçbir masraftan kaçınılmaması istenmiş.Kulislere yansıyan bilgilere göre, Abdullah Gül, CHP ve İyi Parti ’den gelecek haberlere bakıyor. CHP ve İyi Parti “olur” derse, Gül’ün de “tamam” diyebileceği ifade ediliyor.Tabi bu arada parasını Gül’e yakın işadamlarının verdiği anketler de var. Yaptırılan anketlerin sonuçları da Gül’ün tavrında belirleyici olacak. Malum, “Gül risk almaz. Her şeyin altın tepside sunulmasını bekler.” (Bu sözler eski yakın bir dostuna ait.)24 Haziran’da seçim kararı, ABD ve İngiltere kanadında da “acil durum” düğmesine basılmasına yol açtı. Yerli, yabancı bütün elemanlar görevde. Gelişmeler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Denetledikleri sivil toplum örgütleri de devrede.En çok merak edilen CHP’nin adayı. Kılıçdaroğlu kapalı kapı arkası görüşmelerine tam gaz devam ediyor. Dar bir ekiple faaliyet yürütüyor. Haluk Koç, Bülent Tezcan, M. Akif Hamzaçebi öne çıkan isimler...Partide geçmişte Ekmelettin İhsanoğlu olayı yaşandığı için herkes diken üstünde. Yeni bir sürpriz endişesi yaşanıyor.Eski Genel Başkan Deniz Baykal’ın aylar öncesi, “Bir an önce Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyelim” çağrısına vurgu yapılıyor. Kılıçdaroğlu yönetiminin ağır hareket etmesinin arkasında, “gizli gündemi olduğu” iddialarını dillendirenler de var.Yönetimin, sıkıştırılmış seçim tarihini bahane ederek “dayatma” yapabileceği kuşkuları gündemde. “Birilerinin fısıldadığı isim dayatılırsa hır çıkar” ifadeleri kullanılıyor. “Yeni bir Ekmeleddin vakasına izin vermeyiz” sesleri duyuluyor.CHP kulislerinde, birinci ve ikinci tur üzerine hesap yapıldığı konuşuluyor. Parti tabanından gelecek tepkilerin giderilmesinin hesaplandığı vurgulanıyor. “Başka çaremiz yok” denilerek bir dayatma yapılmasından endişe ediliyor.“CHP yönetiminin ‘esas adayı’ başka ise, CHP zayıf aday çıkaracak” deniyor. İkinci tura “esas aday”ın kalması sağlanıp, CHP seçmeninin ona yönlendirileceği ifade ediliyor.Bir de Akşener tartışması var. Yani senaryo çok.AKP 24 Haziran seçim i için “katakulli” yapınca, karşılığı da geldi. CHP İyi Parti’ye 15 milletvekili verdi.AKP’nin telaşı, korkuya kapılıp seçim darbesine yönelmesi, bütün demokrasi geleneklerimizi yerle bir etti. 24 Haziran seçimleri şimdiden şaibeli hale geldi.AKP derhal yanlıştan dönmeli ve Cumhurbaşkanı adayları için yasa dışı engelleri kaldırmalıdır. Türkiye ’yi düşünüyorsa ve dışarıdan gelecek operasyonları önlemek istiyorsa hemen, ama hemen Meclis’e sundukları tekliflerini geri çekmelidir.Yoksa, Türkiye’ye yazık olacak..!"