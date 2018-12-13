Aydınlık gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik yazdı...

24 Haziran seçiminin sonucunu CHP’nin tutumu belirlemişti.

Önce Abdullah Gül ısrarı.

Sonra HDP’ye göz kırpma,

Demirtaş’la cezaevinde görüşme,

Diyarbakır’da evine ziyaret,

Arkasından cumhurbaşkanlığı yardımcılığı,

Terörle mücadelede öne çıkan II. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’in apoletlerini sökme tartışması.

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ERDOĞAN’A HEDİYE

AKP, CHP yöneticileri ile cumhurbaşkanı adayının paslarını aldı.

Sonra da CHP’nin kalesine golünü attı.

Erdoğan birinci turda yüzde 50’yi aştı.

Diğer bir deyişle, CHP cumhurbaşkanlığını ilk turda AKP’ye hediye etti.



CHP YİNE AYNI

“Artık CHP yaptığı hatadan ders çıkarmıştır” diye düşünmüştüm.

Yanıldım.

24 Haziran seçimlerinin üzerinden daha beş ay geçti.

Ama CHP yine aynı CHP.

ABD, Gül ve HDP aşkından bir türlü vazgeçemiyor.

Seçim öncesi dikkat çeken gelişmeler şöyle:

ABD’lilerle kapalı kapı arkası sürüyor.

Kılıçdaroğlu yine Abdullah Gül’le görüştü.

Almanya’da toplantı yaptı.

Toplantıya katılanlardan biri Sevim Dağdelen.

PKK’ya yakın bir isim.

Federal Mecliste (Bundestag) YPG bayrağı sallayan kişi.

Erdoğan’a yine gollük pas.

Günlerdir bunu konuşuyor.



BİLEREK Mİ?

Kılıçdaroğlu’nun bu Almanya ziyareti nereden çıktı?

Bu isimlerle toplantının kullanılacağını bilmez mi?

Elbette bilir.

Peki neden ısrarlı?

İşte orası biraz karışık.

Kimine göre etrafı zayıf.

Kimine göre ise bilerek yaptı.

Bir yerlere mesaj gönderiyor.



KIBRIS

Kılıçdaroğlu geçen hafta da Kıbrıs’taydı.

Akıncı’ya destek verdi.

Ziyaretin ardından yapılan açıklama ilginç.

İsrail ve Mısır’la işbirliği istiyor.

Doğu Akdeniz’de tehdidin kaynağı belli.

Ama o düşmanla işbirliği öneriyor.

Kıbrıs’ta “Annan planı” yine ısıtılıyor.

CHP de altına odun atıyor.

Ne iş!



CHP’LİNİN RAHATSIZLIĞI

Atatürkçü CHP’liler tedirgin.

Geçenlerde 1980’li yıllardan tanıdığım bir CHP’li yolumu kesti. Uzun yıllar Parti Meclisinde de görev almış biri.

Yukarıda yazdıklarımı bir çırpıda sıraladı.

Sonra da;

“Daha önümüzde 3,5 ay var.

Bakalım başka hangi pasları verecekler?

İnsan şüpheleniyor.

CHP yönetimi yine AKP’ye mi çalışıyor?” dedi.

Ben konuşmadım, sadece dinledim.

Ama benzer şeyler düşünen CHP’li sayısı az değil!



İZMİR ADAYlARI

İzmir büyükşehir belediye başkanlığı için 11 kişi başvuru yaptı.

Ama CHP genel merkezi adına yapıldığı söylenen kamuoyu araştırmalarında altı isim için soru yöneltiliyor.

Bu durum büyük tepki yaratmış.

Genel merkeze ateş püskürenler var.

CHP İzmir’i çantada keklik görüyor. Ama genel merkezin tavrı işi zora sokacak gibi. Parti içi gerilim tırmanıyor.

Bunun sandığa yansımasının da olacağı konuşuluyor.

Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek?