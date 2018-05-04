Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, okuyucularına çağrıda bulundu. Özçelik, "Önümüzde 6 gün var. 4-5-6-7-8-9 Mayıs. Bu görev ertelenemez. Haydi İlçe Seçim Kurullarına..! Doğu Perinçek için imzaya!" dedi.

İsmet Özçelik'in Aydınlık'taki yazısı şöyle:



"16 Nisan halk oylamasıyla Türkiye’de sistem değişti. “Cumhurbaşkanlığı sistemi” 2019’da yapılacak seçimden sonra yürürlüğe girecekti.



Türkiye’nin geleceğini belirleyecek seçim oldu bittiye gelmemeliydi. Halk çok iyi düşünerek bir karar vermeliydi.



TAM TERSİ OLDU



Ama tam tersi oldu. Türkiye bir baskın seçimle karşı karşıya!



Sıkıştırılmış bir seçim takvimi.



Adaylık için yüz bin imza şartı.



Vatandaşın dilekçe verme hakkının çiğnenmesi.



Cumhurbaşkanı adaylığına engeller çıkarılması.



E-Devlet kolaylığı varken en zorunun seçilmesi.



Seçmenlerin istediği kişiyi aday göstermesi için bizzat İlçe Seçim Kurullarına gelmesinin zorunlu kılınması.



...



HALKA EZİYET



Şimdi;



| Köylü dilekçe vermek için şehre inecek.



| İşçi fabrikasından izin alıp İlçe Seçim Kurulu önünde kuyrukta bekleyecek.



| Öğrenci derse girmeyip dilekçe peşinde koşacak.



| Memur işyerinden izin almaya zorlanacak.



| Hasta ambulansla dilekçe vermeye gidecek.



| Yaşlılar, araçlarla İlçe Seçim Kuruluna taşınacak.



| ...



Oysa ki bu eziyetler çekilmeden, bir dakika içinde seçmen cep telefonundan adayını Yüksek Seçim Kuruluna bildirebilirdi.



Yurt dışında yaşayan 3 milyon seçmenin cumhurbaşkanı adayı göstermesinin fiilen engellenmesi de ayrı.



ANAYASA ÇİĞNENİYOR



Yapılanlar;



Anayasaya aykırı



Yasalara aykırı



Eşitliğe aykırı



Demokrasiye aykırı



Hakkaniyete aykırı



En önemlisi Türkiye’nin çıkarlarına aykırı.



4-5-6-7-8-9 MAYIS!



Şimdi seçim takvimi işliyor. 4-5-6-7-8-9 Mayıs günlerinde seçmenlerin bizzat İlçe Seçim Kurullarına giderek cumhurbaşkanı adayı için dilekçe vermesi gerekiyor.



Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek’le görüştüm. Morali yerindeydi. Adaylığı sonrası gördüğü ilgiden memnundu. Telefonu susmuyordu. Türkiye’nin her yerinden destek geliyordu.



BİZ ZORU BAŞARAN PARTİYİZ



“Başarabilecek misiniz?” soruma çok kararlı bir ifadeyle yanıt verdi:



Silivri hapishanesinin duvarlarının yıkılmasını hatırlattı. Dağın başındaki hapishanenin önüne gelen yüz bin kişiye vurgu yaptı.



Ermeni soykırımı yalanını AİHM’de nasıl yerle bir ettiklerini vurguladı. O süreçte kendilerini kimlerin nasıl engellemeye çalıştığını anlattı.



“Artık imkansız” denilen bir ortamda, Rusya ile yaşanan uçak krizini nasıl çözdüklerini aktardı.



Suriye krizinde gelinen noktaya, Rusya-Türkiye-İran işbirliğine dikkat çekti.



...



“Vatan Partisi zoru başaran bir partidir” dedi.



GÜNÜN GÖREVİ



Perinçek bugün yine Türkiye için yollarda. Çin Halk Cumhuriyeti’nin davetlisi olarak Pekin’de. Çin’in üst düzey yetkilileriyle görüşüyor. Çin-Türkiye ilişkilerini geliştirmenin yollarını arıyor. Çin’den Türkiye’ye yatırım çekmek için çabalıyor.



Perinçek bizim için binlerce kilometre uzakta mesai yapıyor. O zaman bize düşen görev de belli.



Bugün sabah 8.00’den itibaren seçmen kaydımızın olduğu ilçe seçim kuruluna giderek Doğu Perinçek’in cumhurbaşkanlığı adaylığı için dilekçe vermek.



Önümüzde 6 gün var. 4-5-6-7-8-9 Mayıs. Bu görev ertelenemez.



Haydi İlçe Seçim Kurullarına..!



Doğu Perinçek için imzaya!



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