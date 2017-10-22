“İngiltere Cumhurbaşkanı adayını belirledi: Abdullah Gül! Amerika itiraz etmiş. ‘Risk almaz, cumhurbaşkanlığını tepside ister’ demiş. İkna etmişler. Tereddüt gösterseler de tamam demişler"

Herkes cumhurbaşkanlığına kilitlenmiş durumda. Bütün hesaplar buna göre yapılıyor. Sade içeride değil dışarıda da durum aynı. ABD, İngiltere, İsrail üçlüsü de Cumhurbaşkanlığı seçimi için kolları sıvamış durumda.



Yemek İngiltere’de pişiriliyor. Şu aralar Türkiye’de saha çalışması yapıyorlar. Kendilerine yakın birini seçtirmek için fazla mesaideler. Ankara ve İstanbul’da çok sayıda “dar toplantı” yapmışlar.



Cumhurbaşkanlığı seçimi için karargah bile kurulmuş.



İNGİLTERE’İN ADAYI



Geçen günlerde Ankara’da derin kulislere hakim bir tanıdığım aradı. “Yüz yüze konuşalım” dedi. Buluştuk. Sonra da “Şimdi sen benim anlatacaklarımı merak ediyorsun. Lafı fazla uzatmayayım” diyerek duyduklarını sıraladı:



“İngiltere Cumhurbaşkanı adayını belirledi: Abdullah Gül! Amerika itiraz etmiş. ‘Risk almaz, cumhurbaşkanlığını tepside ister’ demiş. İkna etmişler. Tereddüt gösterseler de tamam demişler.”



MUHALEFET İKNA EDİLDİ



“Gül’ü desteklemeleri için muhalefetle de temas kurulmuş. Bakmayın siz adaylıklarını açıklamalarına. CHP yönetimi de Meral Akşener’in kuracağı parti de Gül’e destek verecekmiş. İngilizlerle çalışan bir Amerikalı (Eskiden önemli görevlerde bulunmuş biri) CHP’lilerle de Akşener ekibi ile de görüşmüş.



2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekmelettin İhsanoğlu ismini CHP ve MHP’ye kabul ettiren de onlardı. Şimdi yine sahnedeler. Bu kez işi sıkı tutuyorlar.



Tabanlarını Gül’e, ‘Geçiş dönemi için mecburuz, AKP’den oy koparmak lazım. Bunu da ancak Gül başarır’ diye ikna edeceklermiş.”



EKİP TAMAM GİBİ



“Gül yalnız değil. Davutoğlu’nun adı da Gül’le anılıyor. Ekonomi önemli. Ekonominin başına da Ali Babacan düşünülüyormuş. Yani, ABD’nin yedeklerine, “kaptan” bulunmuş. “Gül, CHP, HDP, Akşener’in partisi, Davutoğlu, Babacan, ... uyum içinde çalışırlar” görüşü hakim olmuş.”



BELEDİYE BAŞKANLARI



“Şu aralar istifası istenen belediye başkanlarına çengel atılmış. İstifası istenen belediye başkanlarının da bu ekibe dahil edilmesi için faaliyetler yoğunlaşmış. Başkanların direnmesi anlamlı. Gelişmelere bağlı olabilir.”



ERDOĞAN’IN SAĞLIK SORUNU



“Türkiye’de faaliyet yürüten ekibin sık sık gündeme getirdiği konulardan biri de Erdoğan’ın sağlık durumu. Bu konu ekibi rahatlatmak için kullanılıyor. Erdoğan sonrasına hazırlık havası veriliyor. Özellikle AKP içinden taraftar koparmak için dillendiriliyor.”



İSTENENLER



“ABD, İngiltere ve İsrail’in Gül’e desteği karşılıksız değil. İlk etapta beklentiler şunlarmış:



Açılım sürecine dönülmesi. Tutuklu HDP’lilerin serbest bırakılması. Ermeni açılımının gerçekleştirilmesi. FETÖ soruşturmalarının makul noktada bitirilmesi. İhraç edilen kamu görevlilerinin iadesi. Kıbrıs’ta çözüme evet denilmesi. Astana sürecinin bitirilmesi, Rusya, İran, Irak ve Suriye değil NATO ile birlikte hareket edilmesi, ...”



KILIÇDAROĞLU’NU BİLMİŞTİ



Bunları anlatan herhangi biri olsaydı ciddiye almazdım. Ama kaynağım beni hiç yanıltmadı.



CHP’de Baykal’ın istifasından sonra ortaya çıkan krizin nasıl çözüleceğini de ondan öğrenmiştim.



Kılıçdaroğlu “Aday değilim” açıklaması yaptığı saatlerde bana, “O iş bitti. Dün gece Amerikalılarla anlaşıldı. CHP’nin başına Kılıçdaroğlu getiriliyor” demişti. Sonra başka ayrıntılar da vermişti.



Söyledikleri neredeyse birebir gerçekleşmişti.



GÜL’ÜN FAALİYETLERİ



Abdullah Gül’ün çalışmaları da dikkat çekiyor. Bir ayağı Londra’da, bir ayağı petrol zengini körfez ülkelerinde.



Emekli büyükelçiler, işadamları, eski bakan ve milletvekilleri, gazeteciler... Şu anda tam mesai yaptıkları ifade ediliyor.



Gül emekli, ama devletin 17 aracı onun hizmetinde. Koruma Müdürü Osman Çangal da bunu doğruladı. Hatta yetmediğini söyledi. Fatih Altaylı’ya, “Sayın Gül emekli değil. Çok aktif. Sürekli geziyoruz. Mesela şu an Urfa’dayız. Geçen ay içinde bir Londra, iki de Arap ülkesi ziyaretimiz oldu. İstanbul’daki ofiste de çok yoğun bir programımız var” dedi.



Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek.



ABD, İngiltere ve İsrail’in hesapları pek tutmaz oldu da!



İsmet Özçelik

Aydınlık gazetesi