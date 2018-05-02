İsmet Özçelik'in bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Saadet Partisi son dönemde bütün mesaisini Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı adaylığı için kullandı. Bu Gül aşkını hiç anlayamadım.
Rahmetli Erbakan’ın Gül’le ilgili sözlerini biliyorum. Ne kadar tepkili olduğunu kulaklarımla duydum. Gül, Refah Partisi'nin parçalanması sürecini yöneten ekibin önemli kişisiydi.
Normalde Refah Partisi adına ABD’de lobi yapıyordu. Daha doğrusu öyle sanılıyordu. Bir milyon Müslüman’ı öldürdüğü Irak işgali öncesinde ABD’nin Refah Partisi’ni parçalayarak, AKP’yi kurması ve iktidar yapması herkesi uyandırdı.
Daha sonra da “Gül’ün partinin ABD’deki temsilcisi mi, ABD’nin partideki temsilcisi mi olduğu” tartışması başladı.
Saadet Partisi yöneticileri bütün bunları iyi bilir.
Buna rağmen Saadet Partisi’nin Gül konusundaki tavrı kafamı karıştırdı.
Sadece ben değil, Saadet Partisi destek verenler de ne olduğunu anlamaya çalışıyor.
Saadet Partisi kendi ayağına kurşun sıktı..!"
ulusal.com.tr
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